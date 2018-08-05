Yıldırım Belediyesi’nden öğrencilere tarihi gezi

Çanakkale’den Bursa’yı ve Yıldırım’ı ziyarete gelen 13 ile 18 yaş arasındaki 9 öğrenci ve 1 öğretmen, Yıldırım Belediyesi’nin ev sahipliğinde, profesyonel rehber eşliğinde Bursa’yı gezdi. 1 hafta boyunca Tophane, Hünkar Köşkü, Ulu Camii, Koza Han, Pirinç Han, Osmangazi Türbesi, Orhangazi Türbesi, Yeşil Camii ve Türbesi, Emir Sultan Camii ve Türbesi, Yıldırım Camii ve Türbesi 1. ve 2. Murat Camii ve Türbesi’ni gezerek ilk Osmanlı Başkenti olan Bursa ve padişahlar hakkında bilgi aldı. Cumalıkızık, Bilim ve Teknoloji Merkezi, Botanik park, Hayvanat bahçesi ve Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı’nı da ziyaret eden öğrenciler bunların yanında teleferikle Bursa’nın yeşil incisi olan Uludağ’a çıktı. İlk defa teleferiğe binme heyecanını yaşayan çocuklar teleferik yolculuğu sırasında keyifli dakikalar geçirdi.

Çanakkaleli misafirlerini Planlama ve Kentsel Dönüşüm Merkezi’ndeki makamında ağırlayan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, konuklarıyla sohbet etti. Yıldırım Belediyesi’nin konuğu olarak ilçenin ve Bursa’nın, tarihi, kültürel, doğal ve turistik zenginliklerini yakından tanıma imkanı bulan öğrencilerin, gelecekte hatırlayacağı güzel anılar kazanmış olmalarını temenni eden Başkan İsmail Hakkı Edebali, “Türkiye, Anadolu ve Trakya coğrafyamızda birbirinden güzel şehirleri bünyesinde barındırıyor. Bu güzel şehirlerimizden biri de, üç kıtaya hükmeden Osmanlı İmparatorluğu’na ilk başkent olarak hizmet eden, Allah’ın tüm güzellikleri bahşettiği Bursa şehrimizdir. Bizler de Bursa’nın önemli bir parçası olan Yıldırım’da sizleri ağırlamaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Bursa’dan unutamayacağınız özel hatıralarla ayrılacağınızı temenni ediyorum” dedi.

Yıldırım’ın sahip olduğu insan yapısıyla kültür mozaiği değerinde bir zenginlik barındırdığını vurgulayan Başkan Edebali, “Yeni yerler görmek, farklı şehirleri gezmek, tarihi ve kültürel mirası yerinde incelemek insana yeni zihin kapıları açar. Yıldırım ilçemiz ve Bursa şehrimiz bünyesinde, doğal, kültürel ve tarihi bir çok özel bir mirasa sahip. Bu değerlerimizi yerinde görmek, yakından tanıma fırsatı bulmak çok önemli. İlçemiz adeta küçük bir Türkiye mozaiği ve kültürlerin bir arada yoğrulduğu bir şehir. Gerçekleştirdiğimiz hizmetlerimizde, bir arada yaşama kültürünü daha da geliştirecek, herkesin kendi kültürünü, değerlerini, alışkanlıklarını şehirlilik kültürüyle birleştirerek dayanışmayı sağlayacağı sosyokültürel projelere imza atıyoruz. Sizleri misafir etmek bizim için de ayrı bir mutluluk oldu. Hepinize sağlıklı, hayırlı bir ömür diliyorum” diye konuştu.