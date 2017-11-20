Yıldırım Belediyesi’nden ulaşım desteği

Yıldırım Belediyesi, 2014 yılının Mart ayından bu yana 19 bin 22 ulaşım hizmeti verdi. Spor kulüplerine 2 bin 322, okullara 3 bin 63, sivil toplum kuruluşlarına 479, cenaze nakillerine 5 bin 989, diğer ulaşım hizmetlerine ise 7 bin 169 defa ulaşım desteği verildi. Bilhassa KETEM’de kanser taraması yaptıran vatandaşları evlerinden alıp yine evlerine bırakan Yıldırım Belediyesi, bünyesindeki Engelsiz Mutfak ve Müzik Akademisi’nin engelli kursiyerlerine de ulaşımda kolaylık sağladı. Vatandaşların demokratik hakları olan seçimlerde oy verebilmeleri için yaşlı ve engellileri evlerinden alarak sandığa götüren Yıldırım Belediyesi, hasta ilçe sakinlerinin de nakline imkân tanıdı.

Yıldırımlılara hayatın her alanında destek olduklarını vurgulayan Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, “Rutin belediyecilik hizmetleri gerçekleştirerek günü kurtarmak yerine, vatandaşları doğrudan muhatap kabul eden, talepler doğrultusunda projeler üreten bir belediyeyiz. Yıldırımlıların şehrin sakini değil sahibi olduklarını vurguladık. Belediyemizin hiyerarşik düzeninde vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak projeler ürettik” dedi.