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24 Aralık 2017 14:10

Yıldırım Belediyespor 7 maçtır yenilmiyor

Bursa’da U13 Klasman 7.

Yıldırım Belediyespor 7 maçtır yenilmiyor

24 Aralık 2017 14:10

Grup 12’inci hafta mücadelesinde Yıldırım Belediyespor U13 Futbol Takımı, Gemlik Gençlerbirliği’ni deplasmanda 3-0 mağlup ederek lideri yakaladı. U13 Klasman 7. Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yıldırım Belediyespor Futbol Takımı, Gemlik Gençlerbirliği’ni 3-0’la geçerek üst üste 7. galibiyetini aldı. Gemlik Suni İpek Fabrikası Sahası’nda oynanan karşılaşmada rakibi karşısında etkili bir görüntü ortaya koyan Yıldırım Belediyespor Halim (2) ve Berat’ın golleriyle karşılaşmadan 3-0 galip ayrılarak çıkışını sürdürdü. Aldığı bu galibiyetle puanını 27’ye yükselten Yıldırım Belediyespor lider Orhangazi Belediyespor’un ardından averajla ikinci sırada yer alıyor.




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