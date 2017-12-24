Yıldırım Belediyespor 7 maçtır yenilmiyor

Grup 12’inci hafta mücadelesinde Yıldırım Belediyespor U13 Futbol Takımı, Gemlik Gençlerbirliği’ni deplasmanda 3-0 mağlup ederek lideri yakaladı. U13 Klasman 7. Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yıldırım Belediyespor Futbol Takımı, Gemlik Gençlerbirliği’ni 3-0’la geçerek üst üste 7. galibiyetini aldı. Gemlik Suni İpek Fabrikası Sahası’nda oynanan karşılaşmada rakibi karşısında etkili bir görüntü ortaya koyan Yıldırım Belediyespor Halim (2) ve Berat’ın golleriyle karşılaşmadan 3-0 galip ayrılarak çıkışını sürdürdü. Aldığı bu galibiyetle puanını 27’ye yükselten Yıldırım Belediyespor lider Orhangazi Belediyespor’un ardından averajla ikinci sırada yer alıyor.