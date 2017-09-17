Yıldırım Belediyespor U14 Takımı fırtına gibi esiyor

Grup’ta fırtına gibi esen Yıldırım Belediyespor zirvedeki yerini korudu.

Yıldırım Belediyespor U14 Futbol Takımı, U 14 Klasman 3. Grup 11. Hafta karşılaşmasında Çimenspor’u 4-0’lık skorla mağlup ederek zirvedeki yerini korudu. Karşılaşmanın ilk dakikasından itibaren oyundaki üstünlüğünü rakibe kabul ettiren Yıldırım Belediyespor, Mahmut Erte, Polat ve Berat’ın (2) golleriyle sahadan 4-0 galip ayrıldı. Grubunda şampiyonluğun en büyük adayı olan lacivert turkuazlı takım elde ettiği bu sonuçla en yakın rakibi Bursa Güvenspor ile arasındaki puan farkını 5’e yükseltti. Yıldırım Belediyespor U14 Futbol Takımı, 12. hafta mücadelesinde konuk edeceği Baharspor’u da kayıpsız geçerek zirvedeki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor.