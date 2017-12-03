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03 Aralık 2017 14:15

Yıldırım Belediyespor zirve takibini sürdürdü

Süper Amatör Lig A Grubu’nda zirve mücadelesi veren Yıldırım Belediyespor, Duaçınarspor’u 2-1 mağlup ederek 9.

Yıldırım Belediyespor zirve takibini sürdürdü

03 Aralık 2017 14:15

haftayı grubun 2. sırasında kapattı.


Zorlu karşılaşmalara sahne olan Süper Amatör Lig A Grubu’nda mücadele eden Yıldırım Belediyespor, 9. haftada Duaçınarspor ile karşılaştı. Şahin Başol Spor Tesisleri’nde oynanan ve oldukça çekişmeli geçen mücadelede her iki takım da rakip kalede etkili oldu. Karşılaşmanın 25. dakikasında yakaladığı boşluğu iyi değerlendiren Yıldırım Belediyespor, Mustafa’nın kafa vuruşundan kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Maçın 45. dakikasında hızlı hücumda Yıldırım Belediyespor savunmasını dağınık yakalayan Duaçınarspor’un bulduğu golle ilk yarı 1-1 eşitlikle tamamlandı. Maçın ikinci yarısı da mücadele gücü yüksek anlara sahne olurken golü bulan takım Yıldırım Belediyespor oldu. Karşılaşmanın 62. dakikasında kazandığı penaltı vuruşunu kaptan Turgut’la gole çeviren lacivert turkuazlılar, 2-1’lik sonuçla 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu. Bu sonuçla 9 hafta sonunda 7 galibiyet 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 22 puan toplayan Yıldırım Belediyespor, lider Yenişehir Belediyespor’un 5 puan ardından zirve takibini sürdürdü. Yıldırım Belediyespor ligin 10. haftasında 12 takımlı grupta 5 puanla 10. sırada yer alan İnegöl Doğanspor’a konuk olacak.




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