Yıldırım Belediyespor’dan 5 transfer

Süper Amatör Lig’in iddialı ekiplerinden Yıldırım Belediyespor, Bölgesel Amatör Lig’e yükselme parolasıyla yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Şampiyonluk mücadelesi verecek bir ekip oluşturmak için planlamalarını yürüten lacivert turkuazlılar, yaptığı 5 yeni takviyeyle kadrosunu güçlendirdi. Yıldırım Belediyesi Spor Kompleksi’nde yapılan törende Gürsu Belediyespor’dan kaleci Gökhan Demir, Yenicespor’dan stoper Emrah Meydan ve orta saha oyuncusu Doğukan Dal, Yenişehir Belediyespor’dan orta saha oyuncusu Erdal Alemdar ve Zaferspor’dan Tarık Can Yolu, kendilerini Yıldırım Belediyesporlu yapan imzaları attı.

İmza töreninde konuşan Yıldırım Belediyespor Kulübü Başkanı İlhami Aydın, “Yıldırım, Belediye Başkanımız İsmail Hakkı Edebali’nin öncülüğünde her alanda olduğu gibi sporda da öncü çalışmalar gerçekleştiren büyük bir ilçe. Daha üst liglerde mücadele eden bir takım oluşturmak adına 2017-2018 sezonunda Süper Amatör Lig’de zirve yarışının içerisinde olacak güçlü bir ekip kuruyoruz. Bundan sonraki süreçte hedefimiz mevcut oyuncularımızın yanına yapacağımız takviyelerle Yıldırım’a yakışan ve her sezon bir üst lige yükselmeyi amaçlayan bir takım kurmak” dedi. Yaptığımız transferlerin hem futbolcu kardeşlerimize hem de kulübümüze hayırlı olmasını diliyorum. Başkanımız İsmail Hakkı Edebali’nin de öncülüğünde hep birlikte çok güzel işlere imza atacağımıza inanıyorum” dedi.