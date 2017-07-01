Yıldırım Belediyespor’dan savunmaya takviye

2017-2018 sezonuna şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Yıldırım Belediyespor, yaptığı transferlerle zirve yarışında adından söz ettirecek iddialı bir ekip oluşturuyor. Sezon öncesi yapılanma çalışmalarına hız veren lacivert turkuazlılar, 8. transferini 30 yaşındaki tecrübeli defans oyuncusu Koray Öztürk’ü kadrosuna katarak gerçekleştirdi. Profesyonel liglerde uzun yıllar top koşturan ve futbol yaşantısına Bursaspor’da başlayan Koray Öztürk, sırasıyla Bursa Merinosspor, Adana Demirspor, İnegölspor, Maltepespor, Bandırmaspor, Gaziantepspor, Tarsus İdman Yurdu, Yeşil Bursa, Etimesgut Belediyespor, Çubukspor ve son olarak da Mudanyaspor’da forma giydi. Profesyonel olarak kariyerinde Süper Lig, 2. Lig ve 3. Lig tecrübesine sahip olan deneyimli futbolcu, lacivert turkuazlı forma altında Yıldırım Belediyespor’un başarısı için ter dökecek.