Yıldırım ‘engel’ tanımıyor

Dezavantajlı grupların sosyalleşmeleri için Sinandede Kadın ve Engelli Eğitim-Spor Merkezi’ni faaliyete geçiren Yıldırım Belediyesi, engelli vatandaşların önüne çıkarılan bir engeli daha ortadan kaldırdı. Sporun engelsiz insanlar kadar engelli vatandaşlar için de bir ihtiyaç olduğunu benimseyen Yıldırım Belediyesi, Sinan Dede Kadın ve Engelli Eğitim-Spor Merkezi’nde uzman eğitmenler eşliğinde kişinin engel durumuna göre çalışma programı düzenleniyor. Salı ve perşembe günleri olmak üzere haftanın 2 günü hizmet veren merkezden ilçede yaşayan dezavantajlı vatandaşlar da ücretsiz olarak faydalanabiliyor.

Maksatlarının vatandaşların refah seviyesini artıracak hizmetleri hayata geçirmek olduğunu söyleyen Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, “Aile mutluysa toplum da mutlu, aile güçlüyse toplum da güçlü olur. Toplumda özel projeler hazırlanması gereken dezavantajlı kitleler bulunuyor. Bu gruplar içinde en büyük dezavantaja sahip kesim ise engellilerimizdir. Yıldırım, Bursa’nın engelli oranı en yüksek ilçesi. Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre vatandaşlarımızın yüzde 13’ü engel sahibi. Ancak unutmamak gerekir ki geri kalan yüzde 87’lik kesim de engelli adayı. Asıl olan bu insanlarımızın yaşam kalitesini artırmak, fiziki problemlerini ve zihinlerimizde örmüş olduğumuz duvarları kaldırarak bir arada yaşamaktır” diye konuştu.

Yıldırım’da engellilere yönelik geliştirilen projelere de işaret eden Edebali, “Engelli kardeşlerimize yönelik projelerimiz arasında yer alan ve bünyesinde bin 500’e yakın kursiyer bulunduran Müzik Akademisi, engellilerimiz ve aileleri için bir umut ışığıdır. Engelsiz Mutfak adı altında kardeşlerimize aşçılık kursu verdiğimiz bir birim oluşturduk. Engelli kursiyerlerimiz burada pasta, börek ve aşçılık konusunda oldukça başarılı çalışmaları ortaya koyarak hayata tutunuyorlar. Belediye hizmet binası ve Barış Manço Kültür Merkezi’ne akülü sandalye şarj istasyonları oluşturduk” dedi.