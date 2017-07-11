Yıldırım geleceğe gençlerle yürüyor

Vatan Mahallesi’nde 13 bin 100 metrekare alana inşa edilecek Çelebi Mehmed Gençlik Merkezi’nin bünyesinde, çok amaçlı salon, fuaye, konferans salonu, seminer salonu, toplantı salonu, sergi alanı, kafeterya, fitness salonu, sanatsal ve kültürel atölyeler ile kütüphane yer alacak. Uygulama projeleri tamamlanmak üzere olan Merkez, gençlere spordan hobiye, eğitimden sosyalleşmeye bir çokimkân sunacak. Merkezin en önemli hedefi ise gençlerin zararlı alışkanlıklardan koruyarak donanımlı nesiller yetişmesine katkı sağlamak.

Yıldırım’ın 250 binin üzerinde genç nüfusa sahip olduğunu hatırlatan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, “İdeal şehir Yıldırım için 100 adım’ vizyonumuz kapsamında söz verdiğimiz gençlik merkezlerini Yeni Yıldırım’da tüm gençlerin spor, kültür ve sanat ile iç içe büyümesini istiyoruz. Sanatı, kültürü, bilimi bilen nesiller olarak gelişmeleri ülkemizin geleceği ve dünyaya yön verecek kişiler olarak yetişmeleri için şart. Bunu sağlamak ve gençlerimizin beklentilerine cevap verebilmek adına ilçemize büyük kültür merkezleri kazandırarak, yarınlarımızı emanet edeceğimiz gençlerin donanımlı bireyler olarak yetişmesine katkı sağlayacağız” dedi.