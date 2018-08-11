Yıldırım, geleceğe yatırım yapıyor

Yıldırım Belediyesi, Yiğitler ve Akçağlayan mahallelerinde yapımına devam ettiği spor tesislerini tamamlayarak hizmete sokmak için gün sayıyor. Yiğitler Mahallesi’ne kazandırılacak spor tesisinde bin 125 metrekare futbol sahasının yanı sıra 151 metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 205 metrekarelik tesis binası yer alacak. Yıldırım Belediyesi tarafından Akçağlayan ve Yiğitler mahallelerinde inşası süren, çocukların ve gençlerin hizmetine sunulacak olan spor tesisi gençlerin yeni buluşma noktası olacak.

İlçeye yapılan yatırımlar ile Yıldırım’ın değerinin her geçen gün biraz daha arttığını vurgulayan Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, “Bu değişime ve gelişime katkı sağlayacak spor tesislerimizin inşası bütün hızıyla sürüyor. Yıldırımlı çocukların ve gençlerin, bu tesislerde sporla ilgilenecek olmaları, bizleri geleceğin şampiyonlarının ilçemizden çıkması hususunda umutlandırıyor. 250 bin genç nüfusu içerisinde barındıran şehrimizde evlatlarımızı sağlıklı fertler olarak yetiştirebilmemiz için fizikî mekânlara ihtiyacımız var. Mevcut potansiyeli en iyi ve en doğru şekilde kullanarak sporda marka şehir hedefini tam anlamıyla yerine getirmek için spor tesisi yatırımlarımızı ilçemize kazandırıyoruz. Bu ihtiyaca cevap verebilmek adına hem Türkiye’nin en büyük spor kompleksini ilçemizde inşa ederken hem de bölgesel spor tesislerinin inşasına devam ediyoruz. Çocuklarımızı ilme, tarihe, kültürel değerlerine bağlı sporla yetiştirerek geleceğimizi sağlam temeller üzerine kuruyoruz” ifadelerini kullandı.