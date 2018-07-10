‘Yıldırım’ hizmetler 64 ülkede 8 milyon kişiye ulaştı

Teknolojik gelişmeleri yakından takip eden Yıldırım Belediyesi, hayata geçirdiği uygulamalarla fark oluşturuyor. ‘Mobil Uygulama’, ‘Çözüm Merkezi’, ‘Yıldırım Web TV’ gibi uygulamaların ardından hayata geçirilen ve Facebook, Twitter, Youtube, Dailymotion gibi sosyal paylaşım platformlarının yanı sıra Yıldırım Web TV’den gerçekleştirilen canlı yayınlar dünyanın 64 ülkesinden 2 milyon 252 bin 396 kişiye ulaşarak erişilmesi zor bir izleyici kitlesi yakaladı. Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali’nin vatandaşların sorularını yanıtladığı ‘Sorun Çözelim’ programı başta olmak üzere, Resul Dindar, Yusuf Güney, Dursun Ali Erzincanlı konserleri, Memleket Meselesi, Mete Yarar, Süleyman Özışık, Alişan Kapaklıkaya söyleşileri ile 3. Yıl Lansmanı ve 16. Kadırga Şenlikleri En Uzun Horon rekoru denemesi ortalama 30 bin izlenmeye ulaşırken, 8 bin 745 dakikalık yayınlarla 8 milyon 213 bin 213 bin 251 kişiye erişildi.

Yıldırım’ı büyük bir aile olarak değerlendirdiklerini ve bu ailenin bütün fertlerinin yönetimin içerisinde faal olarak yer almasını istediklerini aktaran Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, “Göreve geldiğimiz gün hemşehrilerimize Yıldırım’ın sakini değil sahibi olun çağrısında bulunduk. Bu çerçevede Yıldırımlıları yönetime dahil etmek için projeler uygulamaya koyuyoruz. Bu kapsamda teknolojik fırsatları da en iyi şekilde değerlendirmek adına başlattığımız ‘Sorun Çözelim’ programımızla yüz binlerce insanımıza ulaştık. Öte yandan belediye hizmetlerimizi hemşehrilerimize iletmek adına sosyal medya platformları ve Yıldırım Web Tv üzerinden gerçekleştirdiğimiz canlı yayınlarla milyonlara dokunduk. Açılışlarımız, konserlerimiz, söyleşilerimiz ve birbirinden önemli ismi konuk ettiğimiz kültürel ve sosyal içerikli programlarımızı Yıldırımlıların cebine, evine taşıdık. Gelişen teknolojiyi yakından takip eden bir yerel yönetim olarak vatandaşlarımıza ulaşmanın en kısa yollarını hayata geçiriyoruz” diye konuştu.