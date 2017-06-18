Yıldırım Kent Konseyi’nden dayanışma gecesi

Yıldırım’da şehir vizyonunun ve şehre aidiyet bilincinin geliştirilmesi, çevresel farkındalık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma ile yönetime katılım amacıyla çalışmalarını yürüten Yıldırım Kent Konseyi tarafından düzenlenen dayanışma gecesi ile toplumun tüm kesimlerini bir araya geldi. Yıldırım Belediyesi Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen iftar programına Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali’nin yanı sıra Yıldırım Kent Konseyi Başkanı Ömer Aykan, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı Hüdayi Yazıcı, İl Emiyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü İlker Türkbayrak, İlçe Jandarma Komutanı Ahmet Eren, Yıldırım Muhtarlar Derneği Başkanı Muhsin Sak, siyasi parti temsilcileri, STK üyeleri, Yıldırım Kent Konseyi, Bursa Kent Konseyi ve ilçe kent konseyleri temsilcileri, belediye meclis üyeleri, bürokratlar, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yıldırım’ın marka değerini artırmak ve daha güçlü bir şehir meydana getirmek için ilçedeki tüm dinamiklerle güç birliği yaparak çalışmalarını yürüttüklerini vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, “Rahmet ve bereket iklimi olan Ramazan ayında boyunca bütün sokaklarda, camilerde, meydanlarda, iftar ve sahur sofralarında on binlerce Yıldırımlı hemşehrimizle kenetlendik. Şehrin şurası dediğimiz Yıldırım Kent Konseyi’nin organize ettiği iftar programında kıymetli dostlarımızla buluşmaktan dolayı mutluluk duyuyorum. Belediyemiz ve diğer kurumlarımızla birlikte teşkilatımız, meclis üyelerimiz ve muhtarlarımızla tek güç olarak hayata geçirmiş olduğumuz vizyon projelerimiz ve şehrin dönüşümü ile ilgili yapmış olduğumuz planlamayı göz önüne getirdiğimizde Yıldırım’ın yeniden küllerinden doğduğunu görüyoruz. Yıldırım, kadim medeniyetimiz içerisinde tarihi öneme sahip olan bir ilçe. Yıldırım’ın marka değerini artırmak adına kamu, özel sektör ile sivil toplum kurum ve kuruluşlarının bütünleşmesiyle, ilçemizin çıkarları doğrultusunda güç birliği yaparak nitelikleri, potansiyeli ve ekonomisi çok daha güçlü bir şehir meydana getirmek için çalışıyoruz” diye konuştu.

Yıldırım’daki yönetim vizyonunda birliktelik ve dayanışmaya büyük önem verdiklerini belirten Başkan Edebali, “Marka Şehir Yıldırım vizyonumuz doğrultusunda bilimsel ve stratejik çalışmalar yürütüyoruz. Bu yolda en önemli parametre, ‘biz’ olma kavramını oluşturabilmek. Yönetim anlayışımız gereği 69 mahallemizde yaşayan tüm hemşehrilerimize biz olma duygusuyla hizmetlerimizi götürüyoruz. Yerel yönetim başta olmak üzere her alanda bu birlik ve beraberlik duygularımızı pekiştirerek yarınların Yıldırım’ın el birliği ile yükselteceğiz. Ülkemizin tümünde de biz olma duygusunun milletimizin birlik, beraberlik ve kardeşliğinin güçlü kılınmasına olanak sağlamasını ümit ediyorum. İdrak edeceğimiz Kadir Gecesi ve ardından Ramazan Bayramı’nda da huzur içerisinde bulunmayı temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali ve ekibinin destekleriyle bir çok projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Yıldırım Kent Konseyi Başkanı Ömer Aykan ise, "Yıldırım Kent Konseyi olarak sosyal ve kültürel alanlarda sağlık, spor, eğitim ve daha pek çok konuda proje üretip Yıldırım Belediyemizin destekleriyle bunları hayata geçiriyoruz” şeklinde konuştu.