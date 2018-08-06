Yıldırım kurbana hazır

Geçtiğimiz yıllarda kurban satış alanları ve kesim bölgelerindeki çalışmaları ile örnek projelere imza atan Yıldırım Belediyesi, yaklaşan bayram öncesi hazırlıklarını hızlandırdı. Kurban kesim ve satış alanlarında hem satıcıların hem de kurbanlık alacak vatandaşların rahat ve hijyenik bir şekilde alışverişlerini yapabilmesi için yol, su ve elektrik gibi alt yapı çalışmaları sürüyor.

Kesim alanları etrafında yol düzenlemeleri yapılırken, doktor ve veterinerlerin hazır bulunacağı sağlık merkezleri faaliyet gösterecek. Her bayram öncesi görmeye alışık olduğumuz hayvanların kaçmasından dolayı yaşanan kazaların önüne geçilmesi için kurban satış ve kesim alanlarında eğitimli ‘boğa timleri’ görev yapacak.

Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, “Deri poşeti, et poşeti, naylon branda, tuz, şapka, kurban rehberi, veterinerlik hizmeti ile temizlik için su temininden oluşan farklı hizmetler Yıldırımlılara sunulacak. İlâçlama ekiplerimiz de ilaçlama işlemlerine Kurban Bayramı sonrası da devam edecek. Bunun haricinde kesim merkezlerinde görevli temizlik ekipleri de anında müdahale ederek, kötü görüntü ve çevre kirliliğine müsaade etmeyecek” dedi.

Yıldırım Belediyesi’nin kurban kesim yerleri şöyle: Kasaplar Odası Mezbahası (satış ve kesim yeri), Demetevler Mahallesi Pazarı (Pazartesi Pazarı), 75. Yıl Mahallesi Yarı Kapalı Pazar Yeri (Salı Pazarı), Vatan Mahallesi Yarı Kapalı Pazar Yeri (Çarşamba Pazarı), Bağlaraltı Mahallesi Pazar Yeri (Pazar Pazarı), Siteler Mahallesi Pazaryeri (Cuma Pazarı), Zümrütevler Mahallesi Pazar Yeri (Salı Pazarı), Arabayatağı Mahallesi Pazar Yeri (Cumartesi Pazarı), Karapınar Mahallesi pazar Yeri (Pazartesi Pazarı), Değirmenlikızık Mahallesi Pazar Yeri (Pazar Pazarı), 152 Evler Mahallesi Kesim Yeri (152 Evler Muhtarlığı önü), Sıracevizler Mahallesi Kapalı Pazar Yeri (Perşembe Pazarı), Yavuz Selim Mahallesi Kapalı Pazar Yeri (Salı Pazarı), Temenyeri Kapalı Pazar Yeri (Salı Pazarı), Yiğitler Pazarı (Pazar Pazarı).