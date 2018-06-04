Yıldırım tarihine sahip çıkıyor

Yıldırım Belediyesi öncülüğünde yapılan restorasyon çalışmalarında, UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Osmanlı’nın kırsal mimarisinin eşsiz örneklerinden 700 yıllık Cumalıkızık yeniden ayağa kalkacak. Bursa Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından onaylanan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı ile birlikte tarihi köydeki restorasyon çalışmaları sona ererken, Tarihi Cumalıkızık Hamamı ve 3. bölgedeki yapılar, Yıldırım Belediyesi ve Bursa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’nın ortaklaşa imzaladığı protokolle aslına uygun olarak tarihi dokuya zarar verilmeden yeniden inşa edildi.

Tarihi Cumalıkızık Hamamı ve sivil mimari örneği evlerin açılış törenine; Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali’nin yanı sıra AK Parti Bursa Milletvekili Muhammed Müfit Aydın, AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, AK Parti Bursa Milletvekili adayı İsmail Özkan, Yıldırım Kaymakamı Mehmet Aydın, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Ahmet Yıldız, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı Oktay Yılmaz, Yıldırım İlçe Jandarma Komutanı Hacı Ahmet Önder, STK temsilcileri, Yıldırım Kent Konseyi Başkanı Ömer Aykan, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cumalıkızık’taki tarihi yapıların yeniden ayağa kaldırılmasına yönelik çalışmalar hakkında bilgi veren Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, “Osmanlı kırsal ve sivil mimarisinin ilk örneklerinden olan Cumalıkızık’ta yürüttüğümüz çalışmaları tamamladık. Tarihi Cumalıkızık Hamamı ve 3. bölgede bulunan 2794 Ada 26, 45, 46, 47, 48, 49 ve 84 parsellerinde restorasyon uygulamalarımızla tarihimiz ruh bulacak” dedi.

Yıldırım için Cumalıkızık’ın ayrı bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Başkan Edebali, “Cumalıkızık’ı Yıldırım’ın dünyaya açılan penceresi olarak görüyoruz. Yıldırım’ı dünyaya tanıtan tarihe ayna tutan bu eşsiz yerimizi gözettiği tarihi değerin bilinciyle gelecek nesillere taşımaya gayret gösteriyoruz” diye konuştu.

Dünyanın ortak değeri

Cumalıkızık’ın, asırları aşarak, tarihin çetrefilli ve yıpratıcı devirlerinden sağ salim çıkabilmiş bir köy olduğunu belirten Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, “Kentlerin, gökdelenlerin ve otobanların hüküm sürdüğü bu çağda kadim bir masal kahramanı gibi; ahşap evleri ve taş sokaklarıyla huzurun mesken edindiği nadide bir köyümüzdür. Cumalıkızık’ın ihya edilmesi ve yüzyıllar boyunca dimdik ayakta durması için tüm imkanlarımızı seferber ettik. 2014 yılında UNESCO tarafından da Dünya Mirası Listesi’ne giren Cumalıkızık yalnızca Bursa veya Türkiye’nin değil, Dünyanın ortak değeridir” şeklinde konuştu.

Mirasa sahip çıkıyoruz

İlçedeki tarihi mirasının önemine de değinen Başkan Edebali, “Osmanlı Devleti’nin kuruluşuna tanıklık eden Yıldırım’da Cumalıkızık’ın yanı sıra askeri mimarisinin ilk yansıması Balabanbey Kalesi, sosyal mimarinin en önemli eserlerinden Yıldırım Külliyesi, Osmanlı’nın ilk tıp fakültesi olan Darüşşifa, manevi hazinemiz Emirsultan Camii gibi önemli yapılara ev sahipliği yapıyoruz. Dünya mirasları olan Cumalıkızık, Yeşil Külliyesi ve Yıldırım Külliyesi şehrimizin zenginliğidir. Yaptığımız tüm fiziki, sosyal ve kültürel çalışmalarımızla ecdadımızın mirasına sahip çıkıyoruz” ifadelerini kullandı.

AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten de, Yıldırım’ın göç ve yanlış kentleşme dolayısıyla zorlu bir bölge olduğunu anımsatarak, “Artık Yıldırım denilince akla zorluktan çok güzellikler gelmeye başladı. Hayata geçirilen bu projelerle Bursa’mız bütünü ile yaşanılabilir, bir dünya markası haline gelecek. AK Parti hükümeti olarak 16 senedir iktidarda kalmamızın temel nedeni de yapmış olduğumuz bu hizmetler” dedi.

Yıldırım Kaymakamı Mehmet Aydın ise Anadolu’nun tüm uygarlıkların beşiği olduğunu vurgulayarak, Osmanlı’nın kuruluşunda önemli bir rol oynayan Cumalıkızık, Değirmenlikızık, Derekızık, Fidyekızık, Hamamlıkızık köylerinin korunarak geleceğe taşınmasında önemli rol oynayan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali’ye teşekkür etti.