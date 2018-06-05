Yıldırım’a hizmet edenler iftarda buluştu

Yıldırım Belediyesi Planlama ve Kentsel Tasarım Merkezi’nde Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali’nin ev sahipliğinde düzenlenen iftara, Yıldırım Kaymakamı Mehmet Aydın, Yıldırım İlçe Jandarma Komutanı Hacı Ahmet Önder, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Turan, Yıldırım Muhtarlar Derneği Başkanı Muhsin Sak, bürokratlar, muhtarlar, kamu personeli ve aileleri katıldı.

Rahmetin, bereketin ve paylaşmanın en güzel şekilde yaşandığı iklim olan ramazanda Yıldırım’a hizmet edenlerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan İsmail Hakkı Edebali, “Rahmeti ve bereketi, dostluğu ve kardeşliği, ibadeti ve duayı en güzel şekliyle yaşadığımız ramazan ayını idrak ediyoruz. Bizler de iftar ve sahur sofralarında hemşerilerimizle bir araya geliyoruz. Ağırlıklı olarak da tüm bu çalışmalarda Yıldırım’ı yöneten kadrolarla, muhtarlarımızla birlikte buluşuyoruz. Bu akşam da Yıldırım’da idarecilik yapanlarla, Yıldırım’a hizmet edenlerle bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum” dedi.

Yıldırım’da idareci olmanın fedakarlık istediğini vurgulayan Başkan Edebali, “Göreve seçilmeden önce de uzun yıllar yöneticilik yaptım. Yöneticilik kendi başına zor. Bilgi, beceri sahibi olmak, insan yönetimini bilmek, halkla ilişkileri bilmek ve liyakat sahibi olmak yönetici olabilmek için yeterli. Ancak Yıldırım’da yöneticilik yapmak için bu kavramlar tek başına yeterli değil. Yıldırım’da yöneticilik yapmak için sabrı iyi bilmek, olgun yaklaşıma sahip olmak da gerekiyor. Zor bir alanda, ağır sorumluluklarla görev yapıyoruz. Birçok şeyden feragat ederek hizmet ediyoruz. Zorlu şartlara rağmen iyi bir çalışma yaptığımızı düşünüyorum. Burada birliği, beraberliği, dayanışmayı, kardeşliği üst seviyede tutuyoruz. Bu birlik ve dayanışmanın bizleri geleceğe taşıyacağına inanıyorum” diye konuştu.

Yıldırım’da idarecilik yapmanın zor olduğu kadar şerefli bir görev olduğunun altını çizen Yıldırım Kaymakamı Mehmet Aydın, “İnsanın emeğini kattığı her iş anlamlıdır. Yıldırım, görev yaparken şeref duyduğumuz önemli şehirlerden bir tanesidir. Yıldırım’ın yönetiminde muhtarlardan bürokratlara, kamu görevlilerinden başkanımıza kadar çok kaliteli, seviyeli, dayanışma ruhuna sahip ve işine odaklanan bir ekip var. Ekip olarak bir şehre değer katmak, bireysellikten uzak olmak, aile duygularıyla hizmet etmek önemlidir. Yakalanan başarılarda payı olan tüm idarecilerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.