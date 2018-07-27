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27 Temmuz 2018 11:17

Yıldırım’a yeni sağlık ocağı

Büyükşehir Belediyesi’nin Yıldırım Beyazıt Külliyesi içerisinde bulunan sağlık ocağı için sıfırdan yaptırdığı aile sağlığı merkezi, açılış için gün sayıyor.

Yıldırım’a yeni sağlık ocağı

27 Temmuz 2018 11:17


Bir yandan alt ve üst yapı yatırımlarıyla Bursa’nın sağlıklı görüntüye kavuşmasını sağlayan Büyükşehir Belediyesi, diğer yandan vatandaşlardan gelen talepleri değerlendirerek, ‘şehrin fiziki durumunu iyileştirmeye yönelik’ yatırımlarına devam ediyor. Merkez Yıldırım ilçesinde yer alan Yıldırım Beyazıt Külliyesi’nde bulunan ve taşınması gündeme gelen sağlık ocağı için yine Yıldırım Camii’ne 100 metre mesafede yaptırılan aile sağlığı merkezi inşaatı da, ‘Bursa’nın fiziki durumunu iyileştirmeye yönelik çalışmalar kapsamında’ yüzde 95 oranında tamamlandı.


Bursa’ya artı değer sağlayacak aile sağlığı merkezi, 3 kat olarak yaklaşık 1 dönümlük alana konumlandırıldı. İçerisinde 6 adet muayene, 3 adet aşı, bebek izleme, emzirme, eğitim ve gözlem odaları bulunan, laboratuvar, acil müdahale, gebe izleme bölümlerinin de yer aldığı aile sağlığı merkeziyle hizmetlerin daha hızlı ve nitelikli hala gelmesi hedefleniyor. Yıldırım Beyazıt Külliyesi içerisindeki sağlık ocağının taşınması nedeniyle yapılan merkezde ayrıca kadın, erkek ve engelli tuvaletleri ile mutfak kat ofisi, rezerv-temizlik odaları, 5 araçlık otopark da yer alıyor.


Büyükşehir Belediyesi’nden Yıldırım’da yapılan sağlık ocağına ilişkin yapılan açıklamada, yaklaşık 1 yıl önce başlayan çalışmaların yüzde 95 oranında tamamlandığı ifade edildi. Açıklamada, aile sağlığı merkezinin açılışının kısa zaman sonra gerçekleştirileceği belirtildi.




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