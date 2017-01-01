Diğer
Kategoriler
01 Ocak 2017 15:09

Yıldırım’da 24 saat kar seferberliği

Yıldırım’da 24 saat kar seferberliği

01 Ocak 2017 15:09

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde etkili olan kar yağışıyla birlikte, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması ve günlük yaşamın aksamaması adına Yıldırım Belediyesi yılbaşı gecesi de kesintisiz olarak karla mücadele etti.
Kar yağışının hayatı olumsuz etkilemesini önlemek adına Yıldırım Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, 434 personel ve 40 araç, 24 saat boyunca aralıksız kar küreme ve tuzlama hizmeti verdi. Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde yer alan 10 adet tuz serici robot, 4 manuel tuzlama aracı, 6 kar küreyici, 2 greyder, 2 loder, 1 ekskavatör, 104 personel ve Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı 3 iş makinesi, 15 açık kasa araç ve 300 personel Yıldırımlıların günlük yaşamlarının ve ulaşımlarının aksamaması için çalışmalar yürüttü. Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesindeki 6 açık kasa kamyonet ve 30 personel de kar küreme ve tuzlama çalışmalarına destek verdi. Hazırladığı karla mücadele eylem planını çerçevesinde ekipler Yıldırım’da cadde cadde, sokak sokak etkin bir şekilde çalışmalarını yürütürken, muhtemel kar yağışlarının ulaşımı aksatmaması için 2 bin ton tuz stoğu yapan Yıldırım Belediyesi, Uludağ eteklerinde bulunan okul, hastane, cami ve muhtarlıklara 10’ar kiloluk 3 bin paket de tuz dağıtarak gerekli tedbirlerini daha önceden almıştı.
Yıldırım’da sorunsuz bir kış mevsimi geçirmek için gerekli tüm tedbirlerin alındığının altını çizen Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, “Yoğun kar yağışı özellikle ilçemizin üst mahallelerinde ulaşımı aksatıyor. Merkezimizde 24 saat boyunca elektronik ortamda harita üzerinde çalışmalarımızı takip ediyoruz. Ekiplerimiz mahallelerimizde yılbaşı gecesi de dahil olmak üzere aralıksız hizmet verdi. Hem kar küreme hem de tuzlama çalışmalarıyla ilçemizde araç ve yaya trafiğini açık tutuyoruz” diye konuştu.
Yollardaki buzlanmayla birlikte yaşanabilecek sorunların önüne geçmek için de tedbirler aldıklarını belirten Başkan Edebali, "Özellikle araç ve yaya sirkülasyonunun fazla olmadığı dar sokaklarda ve vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu alanlarda meydana gelebilecek buzlanmayı önlemek adına okullara, hastanelere, camilere ve muhtarlıklara 3 bin paket tuz dağıtarak kar ile mücadelede gereken tüm tedbirleri almıştık. Vatandaşlarımızın ulaşım imkânlarını kolaylaştırmak ve yaşamlarını aksatmamak için elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.
Kar yağışı süresince vatandaşların taleplerinin karşılanması amacıyla Yıldırım Belediyesi’ne 444 16 02 numaralı çağrı merkezi, çözüm merkezi veya diğer sosyal medya kanalları aracılığı ile gelecek şikâyetler doğrudan karla mücadele ekiplerine iletilecek. Buradan arazideki ekipler talep edilen bölgeye yönlendirilerek, sorunların en kısa sürede çözülmesi sağlanacak.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
7
°
C
Çok Bulutlu
  • Salı
    Çok Bulutlu
    7°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    10°C
  • Perşembe
    Sağnak Yağışlı
    10°C
  • Cuma
    Karla Karışık Yağmurlu
    6°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç