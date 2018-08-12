Yıldırım’da 78 çocuk sünnet heyecanı yaşadı

Beyazıt Mahallesi’nde düzenlenen sünnet cemiyetine, Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali’nin yanı sıra Yıldırım Kaymakamı Mehmet Aydın, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Önder Tan, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı Oktay Yılmaz, Beyazıt Mahalle Muhtarı Süleyman Atış, muhtarlar, sünnet olan çocukların aileleri ve mahalle sakinleri katıldı. Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan etkinlik, Yıldırım Belediyesi Mehteran Takımı’nın seslendirdiği ezgiler ile devam etti.

İnançlarını, kültürünü ve tarihini muhafaza eden toplumların ayakta kalabildiği bir dönem içerisinde olunduğunu belirten Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, “Sünnet Peygamber Efendimiz’den bizlere intikal eden önemli bir dini vecibe ve kültürümüzün bir parçasıdır. Dayanışma ile değerlerini, kültürünü ve inancını muhafaza eden toplumlar güçlü toplumlardır. Mutluluğun paylaştıkça çoğaldığının bilincinde olarak insanlarımızın bu mutluluğuna katkı sağlama çabasındayız. Hayırlı ve güzel bir vazifeyi icra etmek için bir araya geldik. 78 ailemizin evlatlarının mürüvvetini gördüğümüz güzel anları yaşıyoruz. Öncelikle sünnet olan evlatlarımıza Cenab-ı Hak hayırlı ömürler versin. Vatana, millete, topluma ve ailelerine faydalı birer insan olmayı nasip etsin. Sünnet cemiyetleri bizler için dini bir vecibe. Sünnet cemiyetlerimizde dostlar, komşular bir araya gelerek güzel hatıralara sahip olurlar. Beyazıt Mahalle Muhtarımız’ın önerisiyle, bu hayırlı cemiyeti bir vefaya dönüştürdük” diye konuştu.

Sünnet şöleni ile manevi birlikteliklerin Yıldırım’da güçlü bir şekilde pekiştirilmesine katkı sunulduğunu dile getiren Yıldırım Kaymakamı Mehmet Aydın ise, "Sünnet olarak erkekliğe ilk adımlarını atan 78 evladımıza hayırlı ve mutlu bir ömür diliyorum” dedi.