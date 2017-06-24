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24 Haziran 2017 14:15

Yıldırım’da ‘80’ler Buluşması’

Yıldırım Belediyesi tarafından düzenlenen programda sahne alan İstanbul Meydan Sahnesi oyuncuları Yıldırımlılara keyifli saatler yaşattı.

Yıldırım’da ‘80’ler Buluşması’

24 Haziran 2017 14:15


Bayrak Meydanı’nda vatandaşların ilgi gösterdiği etkinlikte sahneye çıkan İstanbul Meydan Sahnesi oyuncuları Kemal Kuruçay, Tahsin Taşkın, Berat Yenilmez, Hacı Ali Konuk ve Faruk Sofuoğlu sergiledikleri performanslarla izleyenlere keyifli bir gece yaşattı. 80’ler Buluşması programında çeşitli yarışmalar ve skeçler sunan oyuncular, şarkılar ve ilahilerle de seslendirerek renkli bir programa imza attılar. Eski Ramazan ve günümüz Ramazanları eğlenceli üsluplarıyla karşılaştıran tiyatro oyuncuları eğlenceli anlar yaşattılar. Programın sonunda ilçede bulunmaktan dolayı duydukları memnuniyetlerini dile getiren oyuncular, ilçede kültür sanat alanında önemli işler gerçekleştiren Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali ve ekibine teşekkür ettiler.




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