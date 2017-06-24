Yıldırım’da Abdurrahim Önül ile Manevi Gece

Yıldırım Belediyesi Bayrak Meydanı’nda vatandaşların ilgi gösterdiği programda sahne alan ünlü ilahi sanatçısı Abdurrahman Önül, ilahilerini seslendirdi. Abdurrahman Önül söylediği; İnşallah Geleceğim, Annem, Adına Kurbanım, Neredesin Ya Nebi, Medine’ye Varamadım, Gül Efendim, Şol Cennetin Irmakları, Ötme Bülbül, Ey Gözlerimin Nuru, Dön Aşkına, Uçan Turnalar, Gönlümün Sultanı, Ağlaya Ağlaya ve Allah Yeter ilahileri ile seyircileri duygulandırı. Programın sonunda Yıldırımlılarla Ramazan akşamını paylaşmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Abdurrahman Önül, Ramazan ayının manevi ruhuna düzenlenen etkinliklerle katkı sunan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali ve ekibine teşekkür etti.