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24 Haziran 2017 14:30

Yıldırım’da Abdurrahim Önül ile Manevi Gece

Ramazan’da çeşitli programlarla Yıldırımlılarla buluşan Yıldırım Belediyesi, Bayrak Alanı’nda gerçekleştirdiği son programda ilahi sanatçısı Abdurrahman Önül’ü konuk etti.

Yıldırım’da Abdurrahim Önül ile Manevi Gece

24 Haziran 2017 14:30


Yıldırım Belediyesi Bayrak Meydanı’nda vatandaşların ilgi gösterdiği programda sahne alan ünlü ilahi sanatçısı Abdurrahman Önül, ilahilerini seslendirdi. Abdurrahman Önül söylediği; İnşallah Geleceğim, Annem, Adına Kurbanım, Neredesin Ya Nebi, Medine’ye Varamadım, Gül Efendim, Şol Cennetin Irmakları, Ötme Bülbül, Ey Gözlerimin Nuru, Dön Aşkına, Uçan Turnalar, Gönlümün Sultanı, Ağlaya Ağlaya ve Allah Yeter ilahileri ile seyircileri duygulandırı. Programın sonunda Yıldırımlılarla Ramazan akşamını paylaşmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Abdurrahman Önül, Ramazan ayının manevi ruhuna düzenlenen etkinliklerle katkı sunan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali ve ekibine teşekkür etti.




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