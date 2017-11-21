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21 Kasım 2017 12:27

Yıldırım’da alt yapı hamlesi

Yıldırım Belediyesi alt yapı çalışmalarına hız verdi.

Yıldırım’da alt yapı hamlesi

21 Kasım 2017 12:27


Yıldırım Belediyesi, asfalt çalışmalarının yanı sıra şehrin ulaşım ağını geliştirmek için imar yolu açma ve genişletme çalışmalarını da sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalar neticesinde yeni açılan yollar ulaşıma rahat bir nefes aldırırken, ilçenin modern yüzüne de de artı değer katıyor. Yıldırım Belediyesi tarafından 2014 yılının mart ayından bugüne kadar 24 bin 346 metre uzunluğunda yeni imar yolu ilçeye kazandırıldı.


Yerleşim alanlarının gelişmesi ve şehrin imar planlarının yeniden düzenlenmesi sebebiyle birlikte yeni yollara ihtiyaç duyulduğunu belirten Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, “İlçemiz nüfus bakımından Türkiye’nin en büyük ilçelerinden biri. Ulaşıma ağına yeni imar yolları ekleyerek hem trafik meselesinin önüne geçiyor, hem de vatandaşlarımıza ulaşımda nefes aldırıyoruz. Yeni açılan kilometrelerce yol ile Yıldırım’ın geleceğine yatırım yapıyoruz” şeklinde konuştu.




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