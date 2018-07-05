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05 Temmuz 2018 13:53

Yıldırım’da ‘bitişik nizam 2 kat devri’ sona erdi

Türkiye’nin en kapsamlı kentsel dönüşüm projelerinden birisini hayata geçiren Yıldırım Belediyesi, diğer yandan da kaçak yapılarla mücadelesini sürdürüyor.

Yıldırım’da ‘bitişik nizam 2 kat devri’ sona erdi

05 Temmuz 2018 13:53


Ekipler Arabayatağı, Çınarönü ve Ulus Mahallelerinde kaçak olduğu tespit 11 yapı hakkında yıkım işlemi gerçekleştirdi. Bu doğrultuda Yıldırım Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri 2018 yılının ilk 7 ayında kaçak olduğu tespit edilen 74 yapı hakkında yıkım işlemleri gerçekleştirerek kaçak yapılaşmaya taviz vermiyor.


Yıldırım’da bitişik nizam 2 kat plan devrinin sona erdiğini vurgulayan Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, “Eğitim, sağlık, sosyal donatı, otopark, yol, yeşil alan gibi şehirciliğin tüm gereksinimlerini temel alan bir şehir planladık. Bu süreçten itibaren kaçak yapılaşmaya kesinlikle müsamaha gösterilmeyecek, kaçak yapılaşmayla mücadeleyle ilgili mevzuat tereddütsüz uygulanacak. Hükümetimizin çıkardığı ve hemşerilerimize büyük avantajlar sağlayan İmar Barışı, Aralık 2017 öncesini kapsıyor. Bu tarihten sonra yapılan kaçak yapılar kesinlikle yıkılacaktır. Hem şehrimizin kimliğine zarar vermemek hem de sonrasında mağdur olmamaları için hemşerilerimizden kaçak yapılaşmadan uzak durmalarını istirham ediyorum” diye konuştu.


Kaçak yapılaşma konusunda aileler başta olmak üzere herkesin duyarlı olmasını istediklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, “Kalitesiz ve eksik malzemelerle inşa edilen kaçak yapılar vatandaşlarımızın can güvenliğini tehdit ediyor. Kentsel dönüşüm hamlesi ile şehrimizin yarınlarını inşa ederken kaçak inşaat yaparak geleceğimizi karartmayalım. Kentsel dönüşüm hamlemiz kaliteli, modern ve sağlıklı konutlarla insanlarımıza hak ettiği gibi bir yaşam imkânı sunacak. Yıldırım’ı, hemşehrilerimizin yaşamaktan mutluluk ve huzur duyacağı bir şehir haline getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.




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