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05 Aralık 2017 13:00

Yıldırım’da çevreci nesiller yetişiyor

Yıldırım Belediyesi, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakmak için öğrencilere çevre şuuru aşılıyor.

Yıldırım’da çevreci nesiller yetişiyor

05 Aralık 2017 13:00


Yıldırım Belediyesi, öğrencilere geri dönüşüm, atık yönetimi ve kaynakların korunması konularında eğitimler veriyor. Belediye Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, 2017’de 50 okulda toplam 6 bin 960 öğrenciye hava, su, toprağı birlikte korumak ve gelecek nesillere sağlıklı bir çevre bırakmak için uygulaması kolay teorik bilgiler verdi. Okullarda düzenlenen eğitimlerle çevre konusunda hassas bir nesil yetiştirmeyi hedeflediklerini Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali,“Çocuklarımıza çevre bilincini aşılamak adına eğitimler verdik. Yaşanabilir bir dünya için bu çevre korumanın bilincinde olmak zorundayız. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Yıldırım bırakmak için herkesi üzerine düşen görevi yapmaya davet ediyoruz”dedi.


Yıldırım’ın geleceği açısından geri dönüşümün ve atıkların kontrol altına alınmasının büyük önem taşıdığının vurgusunu yapan Hakkı Edebali, “Kaynaklarımızın israfını önleyerek çevreyi korumayı bir belediyecilik hizmetinden ziyade gelecek nesillere borcumuz olarak görüyoruz. Eğitimlerimizde çevreyi ve kaynaklarımızı korumanın önemli, geri dönüşümün faydaları anlatılmakta” diye konuştu.




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