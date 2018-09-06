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06 Eylül 2018 11:38

Yıldırım’da çöp ev operasyonu

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde çevreye kötü koku yaydığı için mahalle sakinlerinin şikâyet ettiği evden 3 ton çöp çıkarıldı.

Yıldırım’da çöp ev operasyonu

06 Eylül 2018 11:38


Sinandede Mahallesi’nde bulunan çöp ev Yıldırım Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından temizlendi. Mahalle sakinlerinin şikâyeti üzerine G.G’nin evine giden ekipler, Bursa 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen kararla belirtilen adresi temizledi. Evden yaklaşık 3 ton çöp çıktı. Temizlenen ev ilâçlandı.


Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, “Temizlik konusunda hassasiyet gösterirken çöp ev gibi manzaralarla karşılaşıldığında gereğini yerine getiriyoruz. Yıldırım’ın sahibi olan vatandaşlarımızdan bu gibi durumlar karşısında hassas olmalarını bekliyoruz. Yıldırım Belediyesi olarak 69 mahallemizde haftanın 7 günü çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 71 adet çöp kamyonu, 6 adet vakumlu yol süpürme aracı, 15 adet açık kasa kamyon, 4 adet arozöz, 1 adet konteynır yıkama ve dezenfekte aracı, 5 adet kepçe ve 570 kişilik ekiple faaliyet gösteriyoruz” diye konuştu.




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