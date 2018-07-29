Diğer
Kategoriler
29 Temmuz 2018 15:07

Yıldırım’da değişim devam ediyor

Cadde ve sokaklardaki bakım, onarım çalışmalarını sürdüren Yıldırım Belediyesi, parke ve bordür ve engelli taşı yerleştirme çalışmalarıyla ilçeyi modern bir yapıya kavuşturmaya devam ediyor.

Yıldırım’da değişim devam ediyor

29 Temmuz 2018 15:07


Şehir estetiğine yönelik çalışmalarıyla cadde ve sokakların çehresini değiştiren Yıldırım Belediyesi, ilçedeki 69 mahalledeki kaldırım ve parke yollarda yerinden oynayan taşları kaldırarak yerine yenilerini yerleştiriliyor. Öte yandan yama ve kaplama çalışmalarıyla hem yollarda kalite standartlarını yükselten Yıldırım Belediyesi, hem de yol şartları nedeniyle yaşanması muhtemel trafik kazalarını da en aza indiriyor. Yıldırım Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarına ağırlık verdiği merkezlerin yanı sıra ilçenin diğer bölgelerinde yapılan tespitler ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda nokta tamir konusunda çalışmaya devam ediyor. İşletmelerin yoğun olduğu, özellikle ağır araçların mal bırakmak için girdiği sokaklar tahribata uğrarken, vatandaşların takılıp düşmelerine ya da yağmur sularının üzerlerine sıçramasına neden olan tahribatlar, onarım ekiplerince gideriliyor. Yıldırım Belediyesi kendi bünyesindeki Beton, Parke ve Bordür Üretim Tesisi ve Asfalt Üretim Tesisi ile ihtiyacını karşılayan bir belediye olarak da önemli tasarruf kazanımı sağlıyor.


Cadde ve sokaklardaki her türlü eksikliği tespit ederek planlanan programlar dahilinde iyileştirmeler yaptıklarını belirten Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, “Yıldırım’daki yaşam standartlarını üst seviyeye çıkararak vatandaşların günlük yaşamlarını kolaylaştıracak çalışmalar yapmaya devam ediyoruz. Mahallelerimizi cadde ve sokaklarıyla, çevre düzeniyle, çocuk oyun alanları ve parklarıyla yaşanabilir hale getirerek, vatandaşlarımızın sosyal yaşam kalitesini yükseltiyoruz. Yıldırımlı vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vermek için titiz çalışmalar yürütüyoruz. Yıldırım’ın en önemli sorunlarından biri olan ulaşım sorununu da yaptığımız yol yenileme çalışmalarıyla gideriyoruz” diye konuştu.


Kesintisiz ulaşım


Beton, Parke ve Bordür Üretim Tesisi ile kendi ihtiyacını karşılayan bir belediye olarak önemli tasarruf sağladıklarının altını çizen Başkan Edebali, “İlçemizde yürüttüğümüz altyapı çalışmalarında belediyemiz bünyesindeki Beton Parke ve Bordür Üretim Tesisi ve Asfalt Üretim Tesisi ile gereken malzeme ihtiyacını karşılayan, kendi kendine yeten bir yerel yönetim olarak önemli tasarruf sağlıyoruz. Tam otomatik toplama robotu, beton plak üretim makinesi, çimento helezonu ve tartım sistemi, kum tankları, 10 adet kalıp ve 2 adet beton mikseri ile üretim yapan tesisimiz sayesinde gereken üretimi gerçekleştiriyoruz. Asfalt serimleri ve yeni imar yollarıyla ilçemizde ulaşımı kesintisiz hale getiriyoruz. Gün geçtikçe Yıldırım’ı modern, yaşanabilir ve ideal şehir konumuna getiriyoruz” ifadelerini kullandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
34
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    35°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    35°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç