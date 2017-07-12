Yıldırım’da dönüşüm imar yollarıyla destekleniyor

Yıldırım Belediyesi, cadde ve sokaklardaki altyapı çalışmalarının yanı sıra imar uygulamaları ile yol açma ve genişletme çalışmalarını da devam ettiriyor. Fen İşleri Müdürlüğü’nün yaptığı çalışmalarla vatandaşların hizmetine açılan yollar ulaşımı rahatlatırken, kentsel dönüşüm projeleri ile çehresi değişen Yıldırım’ın gelişimine katkılar sağlıyor. Yapılan uygulama çalışmaları ile 2016’da 9 bin 539 metre, 2017’nin ilk 6 ayında 3 bin 12 metre toplam 12 bin 551 metre yeni yolu Yıldırım’a kazandırdı. İlçedeki yeni yerleşim alanlarının artması ile birlikte ihtiyaç duyulan yeni yolları yaptıklarını söyleyen Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, “Türkiye’nin en büyük ilçelerinden biri olan Yıldırım, aynı zamanda en hızlı büyüyen ilçelerden birisi olma özelliğine de sahip. Yeni yollar ve yatırımlarla birlikte şehrimizin hızlı kalkınmasını sağlıyoruz” dedi.

Kentsel dönüşümün tamamlayıcı unsurlarından biri olan ulaşım alanında da önemli çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Başkan İsmail Hakkı Edebali, “İlçemiz hızla büyürken aynı zamanda ihtiyaçlarda doğru orantılı olarak artmaya devam ediyor. Hizmet alanının genişlemesi ile birlikte vatandaşlarımızın talepleri de çoğalıyor. Vatandaşlarımızın kullanımına sunduğumuz kilometrelerce yollarla Yıldırım’ı yaşanabilir şehir haline getiriyoruz” diye konuştu.

Yıldırım’ın geleceğini inşa etme yolunda altyapı çalışmalarının doğrudan katkı sağladığını aktaran Başkan Edebali, “Planlı ve modern yapılaşmayı sağlam temellere oturtulmuş altyapı ile destekliyoruz. En ince ayrıntısına kadar titizlikle planladığımız projelerle geleceğe yatırım yapıyoruz. Yıldırım’ı kentsel dönüşüm projeleriyle modern ve güvenli konutlar sahip olmasının yanı sıra gelişmiş ulaşım ağıyla donatarak insanların yaşamaktan mutluluk duyacağı bir şehir haline getiriyoruz” ifadelerini kullandı.