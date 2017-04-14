Yıldırım’da dönüşüm kıraathanelerde sürüyor

Dr. Ahmet Şimşirgil’i ilçe sakinleriyle buluşturduğu programda, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemindeki siyasî olaylar konuşuldu.

İlçenin kültürel dönüşümünü kahvehanelere kütüphane köşesi oluşturarak sürdüren Yıldırım Belediyesi, ünlü tarihçi Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil’i Yıldırımlılarla bir araya getirmeye devam ediyor. Samanlı Mahallesi’ndeki Merkez Kıraathanesi’nde düzenlenen ‘Misak-ı Milli ve 15 Temmuz’ konulu programa yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, Osmanlı ve Cumhuriyet döneminde yaşanan siyasi süreçleri ünlü tarihçiden dinlediler. Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil’in kendine has üslubuyla Osmanlı’dan bu yana yaşanan darbeleri ve darbe girişimini anlattığı program, katılanların büyük ilgisini çekti. 15 Temmuz’da yaşanan hain darbe girişiminin oluşturduğu etkileri de aktaran Şimşirgil, “Bazı kesimler bu darbenin ne olduğunun hâlâ farkında değil. Eğer bu girişim gerçekleşseydi şu an Türkiye Cumhuriyeti diye bir devlet yoktu” dedi.

Programın sonunda Yıldırımlıların yoğun ilgisinden ve duyduğu memnuniyeti dile getiren Ahmet Şimşirgil, kıraathane kültürünü ilçede tekrar canlandırılmasında katkısı olan başta Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali olmak üzere, projede emeği geçen herkese teşekkür etti.