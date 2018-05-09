Yıldırım’da Dünya Çevre Günü etkinliği

Geri Dönüşüm Günleri’ etkinlikleri düzenlendi.

Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokulu’nda düzenlenen etkinliğe Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali’nin yanı sıra Yıldırım Kaymakamı Mehmet Aydın, Yıldırım İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sevinç, AK Parti Yıldırım İlçe Başkan Yardımcısı Efkan Yıldırım ile öğrenciler ve velileri katıldı. Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, geri dönüşüm çalışmalarını, gelecek nesillerin daha sağlıklı ve yaşanabilir bir çevreye sahip olmaları için bir zorunluluk olarak gördüklerini belirterek, “Doğal kaynaklarımızın bilinçsizce heba edilmemesi için şehrimizde, atıkların geri dönüşüme kazandırılması adına görev süremizin başından itibaren önemli çalışmalara imza attık. Bu konuda hemşehrilerimizin verdiği destek ve bizleri gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre teslim etmek adına umutlandırıyor. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerimiz, kamu kuruluşları, okullar ve nüfusun yoğun olduğu bölgelerde ilçe sakinlerini ziyaret ederek bilinçlendirme toplantıları düzenledi. Ayrıca öğrencilerimize çevre koruma ve doğal kaynakların doğru kullanımı konusunda eğitimler düzenleyerek bilinçli bir nesil oluşmasına katkıda bulunuyoruz. Doğru enerji kullanımını savunan bir yerel yönetim olarak, kendi bünyemizde yaptığımız çalışmalarda da gereksiz enerji kullanımının önüne geçmek için yaklaşık 3,5 kilowatt enerji harcayan eski ampulleri son teknoloji led ampullerle değiştirerek, önemli enerji tasarrufu da sağladık” diye konuştu.

Bilinçsiz tüketimin dünyanın son yıllardaki en önemli sorunlarından biri olduğuna dikkat çeken Edebali, “Doğal kaynakların heba edilmeden kullanılmasını ve geridönüşüme önem verilmesini, gelecek nesillere borcumuz olarak görüyoruz. Bu doğrultuda düzenlediğimiz tiyatro oyunlarıyla sahneden çevre bilinci aşılarken, geri dönüşüm ve çevre koruma alanında öncü belediyecilik hizmetlerini hayata geçirmeyi sürdüreceğiz. Yarınlara en büyük mirasımız çocuklarımız, çocuklara karşı en büyük sorumluluğumuz ise onlara daha yaşanabilir, daha yeşil bir dünya bırakmak. Çevre sorunlarının çözümü; 7’den 70’e hepimizin el ele vermesi ve toplumsal bilinçle mümkün. Ne mutlu bize ki çocuklarımız buna öncülük ediyor. Yıldırımlı öğrencilerimiz 7 ton 716 kg atık pil ve elektronik atık toplayarak çevre duyarlılığı konusunda bize büyük bir ders verdi” diye konuştu.

Konuşmaların ardından sahnelenen Hacivat-Karagöz orta oyununda ise çocuklara çevreyi koruma, doğal kaynakları koruma ve enerji tasarrufu konusunda önemli bilgiler aktarıldı.

Öte yandan ‘çevre dostu öğrenci’ projesi kapsamında düzenlenen atık yarışmasında dereceye giren okullar ise ödüllendirildi. 2 Ekim 2017-30 Nisan 2018 tarihleri arasında 5 bin 716 kilogram atık pilin 3 bin 423 kilogramını toplayan Şehit Piyade Onbaşı Orhan Tezcan İlkokulu, 446 kg atık pil toplayan Bala Hatun Anaokulu ve 410 kg pil toplayan Adnan Menderes Ortaokulu satranç takımı ile ödüllendirildi. 1 Ocak-18 Mayıs tarihleri arasında ‘Atık Ev Aletleri Toplama Yarışması’nda dereceye giren Mümin Gençoğlu İlkokulu, Samanlı İlkokulu ve Setbaşı Ortaokulu’na ise yazıcı hediye edildi.