Yıldırım’da ‘engelsiz’ gece

Yıldırım Belediyesi, engelli vatandaşları yalnız bırakmıyor. Yıldırım Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dayanışma programı ilgi gördü. Barış Manço Kültür Merkezi’nde Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali ve Yıldırım Kaymakamı Mehmet Aydın’ın yanı sıra engelliler ile ailelerinin katıldığı program, renkli görüntülere sahne oldu Başkan İsmail Hakkı Edebali, “Dünyanın her yerinde 3 Aralık’ta farkındalık oluşturmak için bir takım programlar düzenlenir. Oysa sadece o güne mahsus değil, her zaman toplumsal dayanışmayı sağlayacak ve dezavantajları ortadan kaldıracak bir zihnî dönüşüme ihtiyaç var” dedi.

Toplum olarak sahip olunan değerleri en büyük zenginlik gördüklerini, ancak bazı ülkelerin mutlu olmanın yolunu zengin olmak sandıklarını işaret eden Başkan Edebali, “Hepimizin amacı şehrimizi, ülkemizi ve toplumumuzu kalkındırmak. Ancak bunu yaparken bazı emperyal toplumlar sadece zengin olmak adına mücadele ederler. Onlar, zengin toplum olmanın mutlu bir toplum olmak anlamına geleceğini zannediyorlar. Biz kendi medeniyet değerlerimize, inancımıza ve kültürümüze göre çalışıp üretirken, toplum yapımızı muhafaza etmeliyiz. Özellikle engellilerimize sarsılmaz bir sevgiyle bağlı olan, yüreği şefkat dolu annelerimizin ortaya koymuş olduğu adanmışlık çok değerlidir” diye konuştu.