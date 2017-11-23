Yıldırım’da “engelsiz” istihdam fuarı

Yıldırım Belediyesi, eylül ayında düzenlediği ve bin 250 kişinin iş imkanı bulduğu istihdam seferberliği sonrası şimdi de ‘Engelli İstihdam Seferberliği Buluşması’na ev sahipliği yaptı. Barış Manço Kültür Merkezi’nde düzenlenen fuara Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali’nin yanı sıra Vali İzzettin Küçük, Yıldırım Kaymakamı Mehmet Aydın, İŞKUR İl Müdürü Feyzullah Eren Türkmen, firma temsilcileri ve iş arayan engelli vatandaşlar katıldı.

Yaşamanın birlikte güzel olduğunu hatırlatarak sözlerine başlayan Edebali, 29-30 Eylül tarihleri arasında düzenlenen ‘İstihdam Buluşması’nda 24 bin müracaatın gerçekleştiğini ve bin 250 kişinin iş sahibi olmasına vesile olduklarını hatırlattı. Başkan Edebali, “Mahalli idareler olarak toplumsal kalkınmayı sağlayacak hizmetler yapıyoruz ve her hizmetimizi de engelli kardeşlerimizi düşünerek hayata geçiriyoruz. Engellileri dört duvar arasından kurtarmak maksadıyla kurduğumuz Engelsiz Mutfak’ta 110 kursiyerimiz ve Müzik Akademisi’nde bin 300 kursiyerimiz sosyal hayata dahil oluyor. Belediyemiz bünyesindeki İstihdam Masası’nda 15 bin iş başvurusu yönlendirmesi gerçekleştirirken, bin 200 vatandaşımızın iş başı yapmasına katkıda bulunduk. Engelli vatandaşlarımız iş yeri açmak istediklerinde kendilerinden işletme ruhsatı hizmet ücretini almıyoruz. Belediyemizin spor kulübü bünyesinde çok sayıda engelli sporcumuz var kazandıkları hem ulusal hem uluslararası başarılar ile gururumuz oldular” dedi.

Başkan Edebali, Yıldırım Belediyesi’nin İŞKUR İl Müdürlüğü’ne mobil istihdam aracı tahsis ettiği müjdesini de verdi. Bu mobil aracın kapı kapı dolarak iş arayanlara yardımcı olacağını söyleyen Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı Milli İstihdam Seferberliği kapsamında tahsis ettiğimiz istihdam aracı sayesinde artık iş arayanlar İŞKUR’un değil, İŞKUR iş arayanların kapısına gidecek” dedi.

Engelli İstihdam Buluşması’nın pek çok güzelliğe vesile olacağının da altını çizen Vali İzzettin Küçük, “Yöneticiler, hayatı engelliler ile paylaşacak şekilde inşa etmesi gerekir. Bunlarla ilgili hukuki ve mevzuat düzenlemeleri var ancak kafalarda da gelişmişlik lazım. İnsanlarımız engelli bireylerin haklarını gözetmeli. Bursa’daki iş dünyası ve kamu kurumları bu konuda oldukça hassas. Anlamlı ve kıymetli bir seferberliğe ev sahipliği yapan, hassasiyetinden ve kalbi açıklığından dolayı Yıldırım Belediye Başkanımız İsmail Hakkı Edebali’yi kutluyorum” şeklinde konuştu.

Bursa’daki Engelli istihdam oranının Türkiye ortalamasının üstünde olduğunu ancak bunun yeterli görülmemesi gerektiğini söyleyen İŞKUR İl Müdürü Feyzullah Eren Türkmen de yaptığı konuşmada, “İşverenlerin gayreti, iş arayan kardeşlerimizin gösterdiği ilgi ile bu organizasyon hedefine ulaşacak” dedi.

Bursa Engelliler Federasyonu Başkanı Mürşit Atlıakın ise, ülke olarak ihtiyacımız olan bir konuda çalışma yapan bütün kurumlara ve iş dünyasına teşekkür ederek, bu tür çalışmaların devam etmesini temenni etti.