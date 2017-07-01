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01 Temmuz 2017 13:07

Yıldırım’da festival coşkusu

Yıldırım Belediyesi tarafından düzenlenen 3.

Yıldırım’da festival coşkusu

01 Temmuz 2017 13:07

Uluslararası Cumalıkızık Ahududu Festivali renkli görüntülere sahne oluyor.


Cumalıkızık Ahududu Festivali’nin heyecanı, Heykel’de gerçekleştirilen açılış gösterilerinin ardından Yıldırım’a taşındı. Kortej yürüyüşleri ve mahalle gösterileri ile festival coşkusunu yaşatan ekipler, sergiledikleri gösterilerle takdir kazandı. Millet Mahallesi Meydanı ve Erikli Şehit Piyade Er Rahim Keskin Ortaokulu bahçesinde düzenlenen gösterilerin ardından, Mesken Meydanı’ndan Değirmenlikızık Mahallesi pazar alanına kortej yürüyüşü yapan ekipler ilgi gördü. Değirmenlikızık Mahallesi pazar alanında düzenlenen gösterilerde Yıldırım Belediyesi Erguvan Gösteri Sanatları Topluluğu’nun yanı sıra Bulgaristan, Arnavutluk, Kazakistan, Ukrayna ve Tunus ekipleri sahne aldı.




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