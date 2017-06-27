Yıldırım’da festival zamanı

Yıldırım’da hem yapısal hem de kültürel değişim seferberliği başlayan Yıldırım Belediyesi, uluslararası bir etkinliğe daha imza atmaya hazırlanıyor. Cumalıkızık bölgesinin önemli değerlerinden ahududunun adını taşıyan ve şenlik çıkıp uluslararası boyuta ulaşan Ahududu Festivali’nin üçüncüsü için zengin bir program hazırlandı. Yurt dışından gelen ekipler ile Yıldırım Belediyesi Erguvan Gösteri Sanatları Topluluğu ve Bursa Rumeli Halk Dansları Topluluğu üyeleri mahallelerde vatandaşlar ile buluşturacak festival kapsamında 2 Temmuz Cumartesi günü saat 15.00’te Halk Müziği sanatçısı Sümer Ezgü’nün Cumalıkızık’ta vereceği konser ve aynı gün saat 21.30’da pop müziğinin sevilen ismi Buray’ın Cazibe Merkezi’nde vereceği konser ile sonra erecek.

Kültürel etkinlikler ile ilçe sakinleri arasında birlik ve beraberliğe katkı koymak istediklerini vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, “Güçlü toplum inşa etmenin yolunun, kültürümüze sahip çıkmaktan geçtiğinin bilinciyle, hemşehrilerimiz arasında birlik, beraberlik ve dayanışma duygularına katkı koyacak çalışmaları hayata geçirmeye devam ediyoruz. Uluslararası Cumalıkızık Ahududu Festivali de bu kapsamda düzenlediğimiz önemli bir etkinlik” dedi.

Kültürel değerlere sahip çıkılması adına da festivalin önemli olduğunu belirten Başkan İsmail Hakkı Edebali, “Güçlü toplumun yolu, kültürümüze sahip çıkmaktan geçiyor. Bunun bilincinde olarak hemşehrilerimiz arasında birlik, beraberlik ve dayanışma duygularına katkı koyacak çalışmaları hayata geçirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.