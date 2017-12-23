Yıldırım’da geri dönüşüm seferberliği

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, son üç yıl içinde yaptığı çalışmalarda 51 bin 978 ton ambalaj atığı, bin 67583 kilo cam ambalaj atığı ve 60631 kilo bitkisel atık yağ topladı. 13423 kilo pil toplanan ilçede 5 bin 949 adet atık elektrikli ve elektronik eşya ile 9 bin 166 adet ömrünü tamamlamış lastik toplanarak geri dönüşüme kazandırıldı.

Öte yandan öğrencilere çevre eğitimleri verildi. Eğitim kurumlarına 90 adet pil kutusu, 236 adet geri dönüşüm kutusu, 158 adet floresan kutusu, 170 adet elektronik atık kutusu, 7 adet yağ bidonu ve 9 adet cam kumbarası teslim edildi.

Dünyanın geleceği açısından geri dönüşüm çalışmalarına büyük önem verdiklerini ifade eden Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, “Geri dönüşüm faaliyetlerini gelecek nesillerin daha sağlıklı ve yaşanabilir bir çevreye sahip olmaları için bir zaruret olarak görüyoruz. Doğal kaynaklarımızın heba edilmemesi için şehrimizde atıkların geri dönüşüme kazandırılması için son üç yılda önemli işlere imza atanmanın mutluluğunu yaşadık. Bu konuda hemşehrilerimizin verdiği destek bizi umutlandırdı” dedi.

Edebali,“Geri dönüşümü, hem çevreye, hem de ekonomiye artı değer katmanın temel yollarından biri olarak görüyoruz. Yıldırım’da tüketim israfının önüne geçmek için yeni projeler geliştiriyoruz. Doğal kaynakların heba edilmeden kullanılmasını ve geri dönüşüme önem verilmesini, gelecek nesillere borcumuz olarak görüyoruz. Bu doğrultuda düzenlediğimiz tiyatro oyunlarıyla öğrencilerimizi şuurlandırırken, yakıdan Karagöz ve Hacivat’ı çocuklarımızla buluşturarak bu bilinci öğrencilere daha eğlenceli ve unutulmaz şekilde aktaracağız” şeklinde konuştu.