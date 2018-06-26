Yıldırım’da gürültü kirliliğiyle mücadele

Yaz aylarında kapalı mekanlarda yapılan düğün ve nişan gibi etkinliklerin yoğunlaşması ile birlikte vatandaşların gürültü kirliği ile ilgili şikayetleri de artıyor. Vatandaşların talepleri üzerine çalışmalarını yoğunlaştıran Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri ilçenin muhtelif bölgelerinde ses - desibel kontrolü yaparak kurallara uymayan iş yerlerine yaptırımlar uyguluyor. Zaman mefhumu gözetilmeksizin denetimler gerçekleştiren ekipler, 24 saat boyunca ilçede sükunun sağlanması adına çalışmalara devam ediyor. Bu kapsamda 2015 yılından bu yana vatandaşlardan gelen 837 talep üzerine yapılan incelemeler sonucunda iş yerlerine cezai işlem uygulandı. Denetimlerde ayrıca müzik kaynaklı gürültü ve havalandırma kaynaklı gürültü nedeniyle çevreyi rahatsız eden iş yerlerine idari para cezası verildi.

Yaşam standartları daha yüksek bir şehir oluşturabilmek adına çevre konusunda azami hassasiyet gösterdiklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, “Sürdürülebilir çevre politikamız bağlamında hayata geçirdiğimiz projelerimizde önemli başarılar elde ettik. Çevre, hava ve görüntü kirliliğinin yanı sıra gürültü kirliliği ile de önemli bir mücadele yürütüyoruz. Vatandaşlarımızın hoşuna gitmeyen, rahatsız edici sesler çıkartan fabrika, iş yeri, atölye, eğlence yerleri gibi mekanlarda sık sık kontroller yapıyoruz. 400 bin metrekarede 700 bini aşkın nüfusu, 230 bin adetten oluşan ev ve iş yeri hacmine sahip Yıldırım’da hayata geçirmeye başladığımız kentsel dönüşüm hamlemiz ile birçok sorunu olduğu gibi bu problemi de kendiliğinden çözüme kavuşturmuş olacağız” diye konuştu.