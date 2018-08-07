Yıldırım’da kaçak binalara geçit yok

Yıldırım Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, 2018 yılının 7 aylık döneminde ruhsatsız ya da ruhsata aykırı olduğ utespit edilen 382 yapı hakkında zabıt tuttu. Aynı dönemde Millet, Değirmenönü, Arabayatağı, Vakıf, Şirinevler, Hacivat, Çınarönü, Kazımkarabekir, Anadolu, İsabey, Yunusemre, Zeyniler, Karapınar, Samanlı, Ulus ve Zümrütevler mahallelerinde 138 yapı hakkında yıkım karanını uygulayan ekipler, Yıldırım’da kaçağa göz yumulmayacağını gösterdi.

Kaçak yapıların can güvenliğini tehdit ettiğine dikkat çeken Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, “Göreve başladığımız günden bugüne kadar kaçak yapılaşmaya kesinlikle müsamaha göstermedik. Kaçak yapılaşmayla mücadeleyle ilgili mevzuatın tereddütsüz uygulanacağını hemşehrilerimize bir kez daha hatırlatmak isterim. Bunu yaparken hem şehrimizdeki yaşam standartlarını şehircilik ilkesi doğrultusunda yükseltmeyi, hem de hemşehrilerimizin muhtemel bir depremde yaşanacak can ve mal kayıplarının önüne geçmeyi hedefliyoruz. Kaçak yapılar kalitesiz ve yetersiz malzeme kullanımı nedeniyle aslında onu yapanların hayatını tehdit ediyor. Vatandaşlarımız kaçak yapılaşmayla ailesinin, çocuklarının ve kendisinin hayatını riske atmamalı, ‘beton tabut’ inşa etmemeli” dedi.

Hükümet tarafından çıkarılan imar barışının Aralık 2017’den öncesini kapsadığını hatırlatan Başkan Edebali, “Hükümetimizin çıkardığı ve hemşerilerimize büyük avantajlar sağlayan imar barışı, Aralık 2017 öncesini kapsıyor. Bu tarihten sonra yapılan kaçak yapılar kesinlikle yıkılacaktır. Hem şehrimizin kimliğine zarar vermemek hem de sonrasında mağdur olmamaları için hemşerilerimizden kaçak yapılaşmadan uzak durmalarını istirham ediyorum” diye konuştu.