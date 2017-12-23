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23 Aralık 2017 13:15

Yıldırım’da kadın dayanışması

Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali’nin eşi Şükran Edebali, Dünya Kooperatifçilik Günü’nde YIL-MEK bünyesinde faaliyet gösteren Yıldırım Kadın Girişim ve Üretim Kooperatifi (YIL-KA) Namazgah Atölyesi’ni ziyaret etti.

Yıldırım’da kadın dayanışması

23 Aralık 2017 13:15


YIL-MEK bünyesinde faaliyet gösteren mefruşat, giyim ve iğne oyası branşlarında bebe giyim ürünleri ve mefruşat ürünleri yapan kadınlarla bir araya gelen Şükran Edebali, aile bütçelerine katkı sağlayan kooperatif üyesi kadınlara destek oldu. Kadınların kutsal annelik vazifesinin yanında hayatın her alanında rol aldığını ifade eden Şükran Edebali, “Güçlü yarınları inşa edecek kadınlarımızın, üretim hayatına katılarak aile ekonomisine katkıda bulunmalarını önemsiyoruz” dedi.


Şükran Edebali, kurs merkezindeki filografi, iğne oyası, keçe, kağıt rölyef branşlarında aldıkları eğitimle hem kabiliyetlerini keşfeden, hem de birer hobi edinen YIL-MEK kursiyerlerinin el emeği göz nuru ürünlerini de inceleme fırsatı buldu. Edebali, miniklerle de yakından ilgilendi.




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