Yıldırım’da kahvehanelere 5 bin kitap

Yıldırım Belediyesi, vatandaşlara okuma alışkanlığı kazandırmak ve kahvehaneleri boş zaman geçirilen yerler olmaktan çıkarmak hedefiyle, Bursa Kahveciler ve Benzerleri Odası ile işbirliğiyle başlattığı ‘Kahvehaneden Kıraathaneye’ projesi aralıksız devam ediyor. İki yıl önce başlayan proje kapsamında 40’ı Yıldırım’da, 10’u ise kardeş şehir Eruh’ta olmak üzere 50 kıraathanede kitaplıklar oluşturuldu. Oluşturulan kütüphanelerde dünya klasikleri, tarihi ve dini bilgiler içeren kitaplar gibi eğitici ve öğretici eserler yer alıyor. Kıraathanelere özgün işlevini yeniden kazandırmak için yürütülen proje kapsamında oluşturulan kitaplıkların yanı sıra sohbet etkinlikleri de düzenleniyor. Kıraathaneye dönüştürülen mekânlarda Yıldırımlılarla bir araya gelen ünlü tarihçi Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, tarihimizin gizli kalmış, üstü örtülmüş yanlarını ve güncel olayları vatandaşlara aktarıyor.

Kıraathanelerin en önemli kültürel zenginliklerimizden birisi olmasına rağmen zamanla bu işlevini yitirdiğini aktaran Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, “Adından da anlaşılacağı üzere; insanların gazete, dergi, kitap okuduğu, sohbet ettiği temiz ve nezih mekânlar olarak uzun yıllar boyunca kültürümüzün önemli unsurlarından olan kıraathaneler, zamanla maalesef bu işlerini yitirerek toplumca tasvip edilmeyen, insanlarımızın en değerliği hazinemiz olan zamanını öldürdüğü, kötü alışkanlıklar edindiği mekanlar haline geldi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın işaret ettiği gibi kıraathaneleri bu durumdan kurtarmak zorundayız. Bu amaçla 2 yıl önce başlattığımız ‘Kahvehaneden Kıraathaneye’ projemiz kapsamında 50 kıraathanede 5 bin kitaplık kütüphane oluşturduk. 4 binin üzerinde insanımızın katılımı ile sohbetler düzenledik. Süreklilik kazandırdığımız projemizi daha da yaygınlaştıracağız” diye konuştu.