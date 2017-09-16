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16 Eylül 2017 13:47

Yıldırım’da kaldırım işgaline geçit yok

Yıldırım Belediyesi, yaya akışını engelleyecek şekilde kaldırımları işgal eden iş yerlerine geçit vermiyor.

Yıldırım’da kaldırım işgaline geçit yok

16 Eylül 2017 13:47


Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlardan gelen şikayetler doğrultusunda kaldırım işgaline son vermek için işletme sahiplerine uyarılarda bulundu. Tayyareci Mehmet Ali Caddesi üzerinde gerçekleştirilen denetimlerde, ikazları dikkate almayan işletme sahiplerinin kaldırım işgali önlenerek güvenli yaya akışı sağlandı.


Kaldırımların şehirlerin medeniyet seviyesinin göstergesi olduğunu hatırlatan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, “Kaldırımların usulsüz şekilde kullanımı görüntü kirliğine sebep olduğu gibi, bundan daha da önemlisi yayalar işgal yüzünden taşıt yolunda yürümek zorunda kalıyor geliyor. Bu işgallere müsamaha göstermemiz söz konusu olamaz” diye konuştu.


Edebali, Yıldırım’ın ekonomik kalkınması için esnafa her zaman büyük önem verdiklerini, ancak işletme sahiplerinin de, kaldırımların yayalar tarafından kullanılması konusunda hassasiyet göstermesi gerektiğini ifade etti.




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