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30 Kasım 2017 14:21

Yıldırım’da kalite hamlesi

Yıldırım Belediyesi, bünyesindeki 31 birimde iç tetkik çalışmalarını tamamladı.

Yıldırım’da kalite hamlesi

30 Kasım 2017 14:21


Yıldırım Belediyesi, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve TS EN OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi belgelerini aynı anda alarak bir ilki yaptı. Uygulanan yönetim sistemlerinin kalite hedeflerini sağlamaktaki etkinliğini tespit için iç tetkik çalışmaları gerçekleştirildi. 30 müdürlük ve 1 birim olmak üzere 31 birimde gerçekleştirilen çalışmalara Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, başkan yardımcıları, müdürler ve birimlere bağlı personeller katıldı.


Yerel yönetim olarak hizmet çıtalarını her geçen gün biraz daha yükseğe koymayı hedeflediklerini söyleyen Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, “Hizmet anlayışımızın merkezinde hızlı ve etkin çözümler üretmek var. Bu da ancak tam donanımlı, inovasyona açık, kendisini sürekli geliştiren bir ekiple mümkün. Bunun için çalışma arkadaşlarımızın gelişimine katkı sağlayacak verimini arttıracak programları uyguluyoruz” dedi.


Yıldırım Belediyesi’nin hizmet anlayışının temelini vatandaş memnuniyeti odaklı kaliteli çözümler üzerine kurduklarını belirten Başkan İsmail Hakkı Edebali, ”Altyapıdan ulaşıma kadar bütün hizmet alanlarında işin detaylarını inceliyor, kaliteyi arıyoruz. Bizim yapmamız gereken kendi görev alanımızla ilgili kalite normlarına uymak” diye konuştu.




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