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10 Mayıs 2018 14:29

Yıldırım’da kanserle savaş sürüyor

Yıldırım Belediyesi, KETEM’de gerçekleştirilen ücretsiz taramalar ile kanserle mücadelesini sürdürüyor.

Yıldırım’da kanserle savaş sürüyor

10 Mayıs 2018 14:29


Yıldırım Belediyesi ile İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) çalışmaları çerçevesinde Yıldırım’da ücretsiz kanser taramaları sürüyor. Merkezde 2016 yılında tamamı ücretsiz 15 bin 36 tarama gerçekleştirilirken, 2017’de 15 bin 335 tarama işlemi yapıldı.


KETEM’de 2017 yılında da 4 bin 661 serviks kanseri taraması, 4 bin 442 meme kanseri taraması gerçekleştirilerek, hastalıkların önlenmesi sağlandı. 2018 yılının başlamasıyla da tarama hizmetlerinin sürdürüldüğü KETEM’de ilk dört ayda 5 bin 778 ücretsiz tarama yapılırken, 953 kadın da ulaşım desteği sağlanarak kanser taraması yaptırdı.Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi’nde 30-65 yaş arası kadınlar rahim ağzı kanseri, 46-69 yaş arası kadınlar meme kanseri, 50-70 yaş arası kadınlar da kolerektal kanser taramalarını ücretsiz yaptırarak kanser tehditlerinin önüne geçiyor.


Kanser hastalığının çağın en büyük problemlerinden biri olduğuna dikkat çeken Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, “Son yıllarda insanların beslenmeden çevre şartlarına kadar birçok sebeple kanserae yakalandığını görüyoruz. Çağımızın en büyük hastalıklarından biri olan kanserle mücadelenin en etkin yolu erken teşhis ve tedavi ile mümkün. Kanserle mücadelede en önemli unsurlardan birisi de belirli aralıklarla yapılan periyodik kontrollerdir. Bu kontroller yaşanması muhtemel risklerin önüne geçerek erken teşhise imkân sağlıyor. Özellikle risk grubunu oluşturan 30-65 yaş arası vatandaşlarımızı KETEM’de ücretsiz kanser taraması yaptırmaya bekliyoruz. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğümüz, muhtarlıklar ve STK’lar üzerinden gelen talepler doğrultusunda isteyen kadınlarımızı evlerinden alarak işlemlerinin yapılmasının ardından araçlarımızla ücretsiz olarak tekrar evlerine bırakıyoruz” diye konuştu.




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