Yıldırım’da karla savaş

Yıldırım Belediyesi, kar yağışının hayatı olumsuz etkilememesi için seferber oldu.

Belediye, oluşturulan acil müdahale ekipleri ile karın başladığı ilk andan itibaren kesintisiz kar küreme ve tuzlama hizmeti verdi. İlçede araç ve yaya ulaşımının aksamaması için çalışan 600 kişilik karla mücadele ekibi, başta ana arterler olmak üzere insan yoğunluğunun fazla olduğu hastane, okul, cami ve duraklarda tuzlama yaptı. Yıldırım Belediyesi çağrı merkezi, çözüm merkezi ve sosyal medya aracılığı ile karşılaşılan olumsuz durumları aktaran vatandaşlar, taleplerinin kısa sürede karşılanmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Başkan İsmail Hakkı Edebali, “Bu sene çok ağır şartlarla mücadele etmek durumunda kaldık. Uzun yıllardır bu yoğunlukta görülmeyen kar yağışı karşısında hemşehrilerimizin mağdur olmaması için araç ve tuz hazırlığımızı tamamlamıştık. Kar yağışının görüldüğü ilk andan itibaren çalışmalara başlayan 600 kişilik ekibimiz, 24 saat kesintisiz hizmet vererek günlük hayatın aksamasına izin vermedi. Öte yandan çağrı merkezimiz ve sosyal medya üzerinden bize ulaşan hemşehrilerimizin taleplerine anında cevap verdik” şeklinde konuştu.