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30 Mayıs 2018 14:47

Yıldırım’da kesintisiz temizlik

Yıldırım Belediyesi’nin cadde, sokak ve parklarda başlattığı temizlik hareketi devam ediyor.

Yıldırım’da kesintisiz temizlik

30 Mayıs 2018 14:47


Yaz ayları ile birlikte ilçedeki temizlik çalışmalarına hız kesmeden devam eden Yıldırım Belediyesi, kötü koku ve çirkin görüntülerin oluşmaması için haftanın 7 günü ve günün 24 saati çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye’nin 52 şehrinden daha kalabalık nüfusun yaşadığı ilçede günde 500 ton çöp toplanıyor. Yılda yaklaşık 200 bin tona ulaşan çöp toplama ve temizlik işleri Yıldırım Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün 560 kişilik ekibi tarafından gerçekleştiriliyor. Öte yandan 69 mahalleyi 2 bölgeye ve 4 kısma ayıran Yıldırım Belediyesi, salı, çarşamba, perşembe ve cuma günlerinde 40 kişilik ekibi ile cadde ve sokakları detaylı olarak temizliyor. Programda bulunan mahallelerin cadde, sokak ve boş arsaları en ince detayına kadar temizlenirken, ilgili bölgeye giren temizlik ekipleri bir adet araç üstü süpürge makinesi, bir adet açık kasa araç ile bölgede atıkları da topluyor. Yıldırım Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan Araç Takip Sistemi ile temizlik araçları uydu üzerinden izlenerek ilçedeki temizlik çalışmaları büyük bir titizlikle takip ediliyor.



Yıldırım’ın vitrini aydınlanıyor


Sağlık ve temizlik konularını öncelikli hizmet alanı olarak belirlediklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, “Sokaklar, caddeler şehirlerin vitrini ve aynalarıdır. Hemşehrilerimize yaşanılabilir bir ortam oluşturmak adına Yıldırım’ın köşe bucak temizliyoruz. Bununla da yetinmeyip yolları, kaldırımları, pazar yerlerini ve çöp konteynerlerini dezenfekte ediyoruz. Bu noktalarda yaptığımız çalışmalar insan sağlığına doğrudan katkısı olacak çalışmalardır. Belediye olarak bir yandan projelerimizi sürdürürken bir yandan da şehrimizi temiz tutmaya özen gösteriyoruz” diye konuştu.


Artan sanayileşme ve plansız yapılaşmanın çevre için modern çağın en önemli tehdit unsurlarından birisi olduğuna da işaret eden Başkan Edebali, "Yıldırım Belediyesi’nin çevre yönetim anlayışı sadece çevreyi korumakla sınırlı değil. En az bu kadar önemsediğimiz bir diğer konu, Yıldırım’a yeni doğal güzellikler kazandırmak, çehresini güzelleştirerek, doğa ile insan arasındaki uyumlu birlikteliği sağlamak" dedi.




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