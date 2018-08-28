Yıldırım’da kreşleri çocuk sesleri dolduracak

İlçeye yeni okul alanları ve eğitim yuvaları kazandıran Yıldırım Belediyesi, modern kreş binaları inşa ediyor. Belediye tarafından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kazandırılan kreş bin 530 metrekarelik alanda hizmet verecek. Bünyesinde 5 oyun ve faaliyet odası, emekleme odası, emzirme odası, sağlık odası ve uyku odası yer alan Şerafeddin Atalay Kreşi’nin yapımı tamamlanırken, 75. Yıl ve Millet Mahallelerinde yapımı hızla devam eden kreşler hizmete girmek için gün sayıyor. 985 metrekarelik alanda inşa edilen ve yüzde 75’i tamamlanan, 75. Yıl Mahallesi’ne kazandırılacak kreş binası 3 katlı olarak hizmet verecek. Modern binanın içerisinde 5 adet oyun ve etkinlik odası, oyun bahçesi, 1 adet uyku odası, 1 adet emekleme odası, iç bahçe ve oyun bahçesi yer alıyor. Millet Mahallesi’nde ise toplamda bin 181 metrekarelik alanda inşa edilen ve yüzde 90’ı tamamlanan kreş binası 2 katlı olarak hizmet verecek.

Kreşlerin eğitim alanında yapılan önemli yatırımlardan olduğunu vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, “Yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımızın ilçemizde tam donanımlı fertler olarak yetişmesinin ilk adımı bu kreşler olacak. Öncelikli hizmet gruplarımız arasında yer alan çocuklarımız kreşlerimizle geleceğe emin adımlarla hazırlanacaklar. Ülkemizin hedeflerine emin adımlarla ilerlemesi çocuklarımızın alacağı sağlam temellere dayanan bir eğitimle mümkün olabilir. Temel eğitim safhasında hizmet verecek bölgesel kreşlerde aile sıcaklığı oluşturarak anne sevgisini baba şefkatini aratmayacağız. Ülkemizin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine daha güçlü uzanmak adına eğitim standartlarımız her geçen gün yükseliyor. İlçemize bir taraftan yeni kreş binaları kazandırırken, diğer taraftan da YIL-MEK bünyesindeki okul öncesi eğitim sınıfları ile yavrularımıza eğitim veriyoruz” ifadelerini kullandı.