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20 Haziran 2017 15:11

Yıldırım’da kültür turlarına yoğun ilgi

Bursa’nın Yıldırım Belediyesi tarafından, Türkiye’nin önemli tarihi, kültürel ve doğal güzelliklere sahip şehirlerine düzenlenen ücretsiz kültür turlarına vatandaşlar yoğun katılım gösteriyor.

Yıldırım’da kültür turlarına yoğun ilgi

20 Haziran 2017 15:11


Medeniyetlerin beşiği Anadolu’nun tarihi mirasıyla, ilçe sakinlerini kucaklaştıran Yıldırım Belediyesi’nin, Çanakkale, Konya, Nevşehir, Edirne, Safranbolu-Amasra ve İstanbul Adalar’a düzenlediği kültür turları 7’den 70’e binlerce Yıldırımlının ilgi odağı oldu. Ramazan ayı öncesi düzenlenen ilk turlarda Mayıs ayında tarihi mekanlara 58 sefer yapılırken bu seyahatlerden 2 bin 160 Yıldırımlı faydalandı. 1 Temmuz’da yeniden başlayacak seferlerde 62 seferde yaklaşık 2 bin 800 vatandaşın faydalanması bekleniyor.



Tarihi mirasla kucaklaşma


Kültür turları kapsamında Yıldırımlıları ülkenin önemli turizm merkezlerine götürmeye devam edeceklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, “Geçtiğimiz sene 11 bin 776 vatandaşımızı, Ramazan ayı öncesinde de 2 bin 160 vatandaşımızı tarihi miraslarımıza kucaklaşma olanağı tanıdık” dedi.


Amaçlarının Yıldırım’ı kültür-sanat şehri haline getirmek olduğunu aktaran Başkan Edebali, “Tarih dolu ülkemizin güzel şehirlerine günübirlik geziler düzenliyoruz. Tamamı konforlu araçlarla, rehber eşliğinde düzenleyeceğimiz turlarımızla insanlarımıza hizmet sunmaya devam edeceğiz. Yıldırımlıları kültürel gezilerimize katılmaya davet ediyorum” diye konuştu.




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