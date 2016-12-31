Yıldırım’da Mekke’nin Fethi kutlandı

Bursa Yıldırım Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ‘Mekke’nin Fethi’ programında Mekke’nin fethinin 1386. yılı kutlandı.

Barış Manço Kültür Merkezi’nde düzenlenen ’Mekke’nin Fethi’ programına Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı Hüdayi Yazıcı, STK temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda Yıldırımlı katıldı. Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, Mekke’nin fethinin 1386. yılını kutlamak için anlamlı bir etkinlikte buluşmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. İslamiyetin yayılmasında fethin bir dönüm noktası olduğunu belirten Başkan Edebali, "Kan dökülmeden, zulüm yapılmadan gerçekleştirilen Mekke’nin fethi, merhamet ve adaletin zirve noktası, karanlıktan aydınlığa kavuşmanın simgesidir" dedi.

’Sadece Mekke değil gönüllerde fethedildi’

Mekke’nin fethinin her açıdan günümüz dünyasına örnek olması gerektiğini vurgulayan Başkan İsmail Hakkı Edebali, "Bu fetih; Allah’a iman ve ibadet ettikleri için, yurtlarından ayrılmak zorunda bırakılan Peygamber Efendimiz ve ashabına Allah’ın en büyük lütfüdür. Mekke’nin İslam ordusu tarafından fethedilmesi ile yeryüzünün tarihi değişmiş, insanlık aydınlığa kavuşmuştur. İslam tarihinin akışını değiştiren Mekke’nin Fethi, bütün dünyaya aynı zamanda müsamaha ve insan hakları dersi de vermiştir" şeklinde konuştu.Yeryüzünde yaşanan bütün zulümlerin, adaletsizliklerin, gözyaşının son bulması için tıpkı Mekke’nin fethinde olduğu gibi gönüllerin fethine ihtiyaç olduğunun altını çizen Başkan Edebali, "İnsanlık ancak bu fethin ruhuyla kan ve gözyaşından kurtulabilir. Bu duygu ve düşüncelerle fethin yıl dönümünü kutluyor, tüm şehitlerimize yüce Allah’tan rahmet diliyorum" diyerek konuşmasını tamamladı.

Duygu dolu anlar yaşandı

Başkan İsmail Hakkı Edebali’nin konuşmasının ardından başlayan ’Mekke’nin Fethi’ programında Dünya Kur’an-ı Kerim Güzel Okuma Birincileri Yavuz Mutlu ve Mehmet Bilir hocalar Kur’an-ı Kerim tilavet okudu. İlahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu programında Mekke’nin fethinin yanı sıra Hz. Muhammed’in hayatından kesitler anlattı. Günümüz aile ilişkilerinde yaşanan sorunlara karşı izleyenlere bilgi veren popüler kültürde yaşanan yozlaşmayı kendi üslubuyla eleştirdi. Programın sonunda sahneye çıkan Dursun Ali Erzincanlı her zamanki gibi şiirleriyle izleyenlere duygusal anlar yaşattı. Mekke’nin fethi ile ilgili maneviyat dolu şiirler seslendiren Erzincanlı, şiiriyle salonu dolduran vatandaşlara duygu dolu anlar yaşattı.