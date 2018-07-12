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12 Temmuz 2018 16:21

Yıldırım’da okuma yazma bilmeyen kalmayacak

Yıldırım Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (YIL-MEK) bünyesinde açılan okuma yazma kursuna katılanlar sertifikalarını aldı.

Yıldırım’da okuma yazma bilmeyen kalmayacak

12 Temmuz 2018 16:21


Yıldırım Belediyesi, başlattığı okuma yazma seferberliğinin ardından, YIL-MEK bünyesindeki okuma yazma kurslarıyla bin 500 kişiye daha yeni bir hayata başlangıcın kapılarını açtı. Eğitim merkezine gidemeyen dezavantajlı, engelli ya da yaşlı vatandaşlara da talepleri doğrultusunda evlerinde bire bir eğitim verildi. Okur yazarlık belgesi alan vatandaşlar artık ehliyet sınavına girebilecek, meslek sahibi olabilecek, kurslara katılabilecekler ve bu sayede istihdam edilebilecek ya da iş edinebilecekler. Sonraki aşama okur-yazarlık sertifikası alan kursiyerler için eğitimin devamı olarak ilkokul diplomasına karşılık gelen 2. kademe sınavına hazırlık kursu açarak sınava hazırlamak ve ilkokul diploması almalarını sağlamak olacak.


Yıldırım Kaymakamı Mehmet Aydın, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Ahmet Gültekin ve Duaçınarı Mahalle Muhtarı Mümin Yıldız’ın iştirakiyle Duaçınarı Mahalle Muhtarlığı’nda yapılan sertifika töreninde kursu başarıyla tamamlayarak okuma yazma öğrenen kursiyerlere sertifikalarını veren Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, “Çok güzel bir amaç için bir aradayız. Birkaç kurum el ele vererek güzel bir iş ortaya koyduk. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın başlattığı ‘okuma yazma seferberliği’nin ışığında biz de Yıldırım’da okuma yazma bilmeyen kalmasın diyerek çalışmamıza başladık. 4 binin üzerinde katılım olurken, bin 500 kursiyerimiz eğitimlerini başarıyla tamamladı. Geçmişte şartlar elverişli değildi. Ancak artık okuma yazma öğrenmek, eğitim yaşantısını sürdürmek için devletimiz tüm imkanlarını seferber ediyor. Biz de üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirerek Yıldırım’da okuma yazma bilmeyen kalmayana kadar hizmetlerimizi sürdüreceğiz” dedi.


Edebali, “Toplumumuz fedakâr insanlardan oluşuyor. Fedakârca ailesine, yakınlarına, komşularına destek olan insanlarımız bazen kendilerinden fedakarlık ediyor. Okuma yazma gibi temel bir olgudan dahi vazgeçti. Ama okumanın yaşı olmadan insanlarımız artık imkânları değerlendirerek okuma yazma öğreniyor. Hedef okur yazar olmak, dünyadaki gelişmeleri takip etmek, eğitimi sürdürmek olmalı. Okuma yazma bilmeyen bütün hemşehrilerimizi bu seferberliğe dahil olmaya davet ediyorum” diye konuştu.




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