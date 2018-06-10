Yıldırım’da şiir dolu gece

Yıldırım Belediyesi Bayrak Alanı’nda düzenlenen, ilçe sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği programda konuşan Başkan İsmail Hakkı Edebali, her sene olduğu gibi bu ramazan ayında da önemli etkinlikler gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyleyerek, Dursun Ali Erzincanlı’ya, gönlünün derinliklerinden seslendirdiği şiirleriyle Yıldırımlılara unutulmaz bir manevi atmosfer oluşturduğu için teşekkür etti. Ramazanın maneviyatını düzenledikleri etkinliklerle ilçe sakinlerine yaşatmayı amaçladıklarını belirten Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, “Bu kutsal ayda ibadetlerimizi gerçekleştirmenin yanında değerlerimizi ve kültürümüzü muhafaza edecek etkinlikler de düzenliyoruz. Çünkü hayatın akışı içerisinde inançlarımızı, kültürümüzü ve değerlerimizi bizden sonraki kuşaklara aktaracak imkânlar oluşturmamız gerekmektedir. Bizler de düzenlediğimiz etkinliklerle yardımlaşmayı, dayanışmayı ve paylaşmayı, kadim medeniyetimizden devraldığımız emanetle yarınları inşa edecek olan gelecek nesillere aktarıyoruz" diye konuştu.

Dayanışma vurgusu

Özellikle çocukların manevi değerleri benimseyen bireyler olarak yetişmelerinin geleceğe güvenle bakmalarını sağladığını anımsatan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, “Bu anlamda ramazan ayı da ailelerin aynı sofrayı paylaşmaları, dededen toruna herkesin aynı iklimi yaşaması ve gönül birliğinin sağlanması adına büyük anlam taşıyor. Yıldırım’daki doğal güzelliklerimiz, tarihi birikimimiz, kültürel çeşitliliğimiz ve insani değerlerimiz bizi diğer şehirlerden bir adım önde kılıyor. Bu vesileyle tüm hemşerilerimizin birlikte idrak ettiğimiz mübarek ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde geçeceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Programda sahne alan ünlü şair Dursun Ali Erzincanlı, özellikle Hazreti Muhammed’in hayatı hakkında anlattığı hikâyeler ve okuduğu şiirlerle büyük beğeni topladı. Ramazanın manevi iklimini yaşatan şiirlerinin yanı sıra Erzincanlı, okuduğu ‘40 Yaşındasın’, ‘Sen Yoktun’, ‘Gelseydin’ ve ‘Uhud’ gibi şiirleriyle seyircilere duygu dolu anlar yaşattı. Programın sonunda izleyenler tarafından alkış yağmuruna tutulan Dursun Ali Erzincanlı, böylesine coşkulu bir ortamda ramazan atmosferini Yıldırım’ın değerli insanlarıyla paylaşma imkânı sunan Başkan İsmail Hakkı Edebali’ye teşekkür etti.