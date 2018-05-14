Yıldırım’da sokak hayvanları sahipsiz değil

Belediye Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi’ne gelen sahipsiz hayvanlar burada veteriner hekimler tarafından muayeneden geçirilirken, tedaviye ihtiyacı olan canlılara derhal müdahale ediliyor. Ardından hem iç hem dış parazit ve kuduz aşıları yapılan hayvanların ayrıca kısırlaştırma işlemleri de tamamlanıyor. Sağlığına kavuşturulan ve kimlik kartları çıkarılan sahipsiz hayvanlar daha sonra ücretsiz bir şekilde sahiplendiriliyor.

Yıldırım Belediyesi, sahiplendirme kampanyası kapsamında 2018 yılının ilk dört ayında 367 can dostu yeni yuva sahibi yaptı. Ayrıca yapılan çalışmalar neticesinde 2 bin 39 hayvan tedavi, 620 antiparaziter uygulama yapıldı.

Yıldırım Belediyesi olarak 2014’den bu yana özellikle çocukların erken yaşlardan itibaren hayvan sevgisi ile yetiştirilmelerine önem verdiklerini vurgulayan Başkan İsmail Hakkı Edebali, “Çocukları hayvan sevgisi ile büyütmek, hayvanları koruyan ve saygı duyan anlayışla yetiştirmek ebeveynlerin görevidir. Yeni bir hayvan edinmek isteyen vatandaşlarımız bunun yerine bizlerden şefkat bekleyen sevimli dostlarımızı sahiplenerek onları sokaklardan kurtarabilirler. Şehrin yöneticisi olmak sokak hayvanlarına sahip çıkmamız ve korumamız için sorumluluk yüklüyor. Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezimizde hayvanlarımıza şefkatle bakıyor, hemşehrilerimizin el uzatmasıyla sevimli dostlarımıza yeni yuva buluyoruz” dedi.

Yaklaşan sıcak yaz aylarında hayvanlar için su odakları oluşturulması konusunda vatandaşları hassasiyete davet eden Başkan Edebali, “Yaklaşan yaz aylarıyla beraber yükselen sıcaklarda sevimli dostlarımız su bulmakta zorluk yaşayacaklar. Muhtarlıklarımız aracılığıyla su kapları dağıtırken ve muhtelif bölgelerde su odakları oluşturuyoruz. Vatandaşlarımız da evlerinin önüne su kabı koyarak sokak canlıları için büyük bir iyilik yapmış olurlar. Bizlerin yapacağı bir kap iyilik onlar için çok büyük olur. Bir kap su, bir kap yemek can dostlarımızın hayatı için çok önemlidir” diye konuştu.