Yıldırım’da söz gelecek neslin

Geleneksel Molla Yegan Liseler Arası Münazara Yarışması” final etabı büyük çekişmelere sahne oldu.

Yıldırım Belediyesi, Yıldırım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte düzenlediği ‘Molla Yegân Liseler Arası Münazara Yarışması’ ile ilçedeki gençlerin eğitimine katkılarını sürdürdü. 27 okuldan 108 öğrencinin katılım sağlayarak yaklaşık 2 ay boyunca mücadele ettiği turnuvanın finalinde Nuri Nihat Aslanoba Anadolu Lisesi ile Fethiye Dörtçelik Anadolu İmam Hatip Lisesi karşı karşıya geldi. Yıldırım Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi’nde düzenlenen final etabına Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, Yıldırım Kaymakamı Mehmet Aydın, Yıldırım İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sevinç, öğrenciler, muhtarlar ve çok sayıda Yıldırımlı katıldı.

Düzenledikleri münazara yarışması ile gençlerin fikirlerini özgürce konuşabilmelerine uygun bir ortam sağladıklarını belirten Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, “Kişisel gelişimin yanı sıra çocuklarımızın hoşgörülü, düşünceli ve karşısındakine saygılı olabilmelerini amaçladık. Toplum olarak en büyük ihtiyacımız olan bir arada olabilmeyi bu turnuva ile bir kez daha gösterdik. Bu tür yarışma ve faaliyetlerle birlikte amacımız öğrencilerimizin özgüvenini yükseltmek, akademik başarılarına katkı sağlamak, toplum içerisinde kendisini ifade edebilme yetisi kazandırmak ve düşüncelerini karşı tarafa aktarırken ikna kabiliyetlerini geliştirebilmektir. Bu turnuvamızın gerçekleştirdiklerinden birisi de yüz yüze iletişimi sağlaması. Bu açıdan da özellikle gençlerimizin iletişim kurabilmesi, toplumca ihtiyacımız olan bir arada olabilmeyi sağlaması açısından münazara yarışmamız önemli bir görevi de yerine getirdi” diye konuştu.

Yıldırım’ın Türkiye’deki genç nüfus oranı en yüksek olan ilçelerden biri olduğunu belirten Edebali, “Yerel yönetim olarak gençlerin eğitimine önemli katkılar sağlıyoruz. Ülke olarak kalkınmanın temel argümanı eğitimdir. Genç neslimiz bizim aydınlık yarınlarımızı oluşturuyor. Yaşamın her alanında iyileştirme yapabilmenin temelinde genç nüfusumuz ve başta eğitimleri olmak üzere onlara yapılan yatırımlardır. Çocuklarımızı yarınlara hazırlarken biz de yerel yönetim olarak toplumdaki tüm dinamiklerle birlikte onların üstlerine titriyoruz. Bu hizmetlerimizi sürdürerek eğitimin yanı sıra diğer tüm alanlarda ilçemizi kalkındırarak hak ettiği konuma yükseltmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Ödüller Başkan Edebali’den

Konuşmaların ardından yapılan Molla Yegan Liseler Arası Münazara Yarışması’nın finalinde Nuri Nihat Aslanoba Anadolu Lisesi ile Fethiye Dörtçelik Anadolu İmam Hatip Lisesi karşılaştı. ‘Yapay zeka daha iyi bir dünya için fırsat mıdır değil midir?’ konusunun tartışıldığı son karşılaşmada jüri tarafından oylama sonucunda Nuri Nihat Aslanoba Anadolu Lisesi şampiyon oldu. Turnuva sonunda şampiyon olan Nuri Nihat Aslanoba Anadolu Lisesi 5 bin TL, ikinci olan Fethiye Dörtçelik Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 bin TL, üçüncü olan Yeşilyayla Mesleki ve Teknik Lisesi 2 bin TL ve dördüncü olan Yıldırım İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bin TL’lik hediye çeklerini Başkan Edebali ve protokol üyelerinin elinden aldı.

Ödül töreninin ardından Yıldırım Belediyesi, ünlü Karadenizli müzik grubu İmera’yı ilçe sakinleri ile buluşturdu. İzleyicilerin yoğun ilgi gösterdiği Grup İmera, “Vazgeçtim”, “Bitmeyen Sevda”, “Emri Olur”, “Tükendim” gibi sevilen parçalarını seslendirdi. Yıldırımlılar konser boyunca Grup İmera’nın parçalarına eşlik etti.