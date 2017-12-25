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25 Aralık 2017 13:14

Yıldırım’da spor okullarıyla geleceğe yatırım

Yıldırım Belediyesi, spor okullarıyla sağlıklı nesiller yetiştiriyor.

Yıldırım’da spor okullarıyla geleceğe yatırım

25 Aralık 2017 13:14


Yıldırım Belediyespor bünyesinde hizmet veren spor okulları, sporun yeni yıldızlarını yetiştiriyor. Futbol, basketbol, voleybol, karate, satranç, tenis ve jimnastik branşlarında çocukların yeteneklerini keşfederken, sağlıklı ve donanımlı gelişimleri sağlanıyor. Uzmanlar tarafından verilen kurslarda futbol okulunda 2004-2012 yaş gruplarına cumartesi ve pazar günleri Dr. Sadık Ahmet Spor Tesisleri, Erikli Spor Tesisleri ve Mimarsinan Spor Salonu’nda eğitimler verilirken, basketbol branşında 7-14 yaş gruplarına pazartesi, çarşamba, cumartesi ve pazar günleri Mimarsinan Spor Salonu’nda kurslar düzenleniyor. Voleybol branşında düzenlen eğitimler 7-14 yaş grubuna salı, perşembe, cumartesi ve pazar günleri Mimarsinan Spor Salonu’nda verilirken, karate branşında 6-18 yaş grubuna pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri Mimarsinan Spor Salonu’nda eğitimler düzenleniyor.


Tenis kursunda 7-14 yaş grubu çocuklara salı, perşembe, cumartesi ve pazar günleri Yıldırım Spor Kompleksi’nde, satrançta 5-14 yaş gruplarına cumartesi günleri Mimarsinan Spor Salonu’nda eğitim verilirken, cimnastik branşında 3-9 yaş gruplarına pazartesi, çarşamba, cumartesi ve pazar günleri Yıldırım Spor Kompleksi, Barış Manço Kültür Merkezi ve Sinandede Kadın Spor Cimnastik merkezinde eğitimler düzenleniyor. Çocuklarının spor yapmasını isteyen veliler 444 16 02 numaralı Yıldırım Belediyesi Çağrı Merkezi’nden bilgi alabilirler.




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